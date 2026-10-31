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Pháp luật

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Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Hoàng An

TPO - Trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông bị cáo buộc "giúp" doanh nghiệp được xuất khẩu quặng sang Trung Quốc, được biếu 355 triệu đồng.

Xét xử tại TAND TP Hà Nội

Ngày 31/10, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội xét xử 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).

Trong vụ án, bị can Bùi Thanh Bình (Trợ lý Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung) bị truy tố 3 tội danh “Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Bị can Mai Văn Tinh (cựu Chủ tịch Tổng công ty VNS) cùng 15 cựu cán bộ khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị can Tinh đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 6 năm tù trong vụ xảy ra tại Nhà máy gang thép Thái Nguyên.

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Bị can Lê Ngọc Hưng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai).

Trong khi, các bị can Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Nguyễn Trường Giang (nguyên Trưởng phòng quản lý chất lượng và đo lường VTM) bị truy tố tội “Nhận hối lộ”; bị can Trần Tuấn Dũng (Trợ lý HĐQT VNS, thành viên HĐTV VTM) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Nguyễn Ngọc Khiêm (cựu Phó giám đốc một công ty) bị truy tố tội “Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Ngoài ra, có 5 người khác bị truy tố về hành vi "Đưa hối lộ".

Loạt vi phạm gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, VTM là doanh nghiệp thành lập bởi VNS và hai cổ đông gồm Công ty Khoáng sản Lào Cai, Công ty Cổ phần gang thép Côn Minh – Trung Quốc (Công ty Côn Minh).

Sai phạm đầu tiên xảy ra từ năm 2009, xảy ra tại UBND tỉnh Lào Cai khi các cổ đông góp vốn vào VTM đồng ý để Công ty Côn Minh thực hiện gói thầu EPC tại nhà máy Gang thép Lào Cai trị giá 160 triệu USD. Mặc dù một số nhà thầu khác đang chào giá ở mức 126 đến gần 144 triệu USD nhưng các bị can vẫn để Công ty Côn Minh thực hiện gói thầu EPC vì nghĩ doanh nghiệp này là cổ đông của VTM nên sẽ có trách nhiệm hơn.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của ông Mai Văn Tinh và 11 đồng phạm ở VTM, VNS đã gây thất thoát cho nhà nước hơn 241 tỷ đồng, gồm thiệt hại vốn của VNS là hơn 234 tỷ đồng và vốn của Công ty Khoáng sản Lào Cai là gần 7,2 tỷ đồng.

Một sai phạm tiếp theo xảy ra trong hoạt động kinh doanh, bán than cốc hoặc quặng sắt cho các doanh nghiệp trong nước hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc của VTM.

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Bị can Bùi Thanh Bình (áo đen) cùng một số bị can khác.

Bị can Bùi Thanh Bình (Trợ lý HĐQT VNS, Tổng giám đốc VTM) bị cáo buộc nhận tiền của các doanh nghiệp thu mua rồi bán hàng ở mức tiền thấp hơn giá thị trường cho họ. Bị can Bình ký 30 hợp đồng bán quặng sắt với 18 doanh nghiệp trong nước và đã thực hiện 25 hợp đồng tổng trị giá hơn 2.950 tỷ đồng, thấp hơn giá thị trường nên gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng.

Từ việc trên, ông Bùi Thanh Bình được 8 doanh nghiệp hối lộ hơn 53 tỷ đồng.

Ngoài ra, giai đoạn 2015 – 2020, một số doanh nghiệp sau khi mua quặng sắt của VTM lại xin UBND tỉnh Lào Cai cho xuất khẩu bán sang Trung Quốc. Nhóm này đến gặp bị can Nguyễn Ngọc Khiêm (Phó giám đốc một công ty) nhờ giúp đỡ.

Bị can Khiêm "ra giá" rồi đến gặp bị can Lê Ngọc Hưng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) cùng Đỗ Trường Giang (Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai) đề nghị cấp hạn mức xuất khẩu quặng sắt cho nhóm doanh nghiệp thân quen với mình và được đồng ý.

Sau đó, các doanh nghiệp này cảm ơn Lê Ngọc Hưng 355 triệu đồng và Đỗ Trường Giang 500 triệu đồng.

Riêng bị can Nguyễn Ngọc Khiêm cũng được doanh nghiệp đưa tiền trước và hưởng lợi 4 tỷ đồng cùng 100.000 USD.

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#Lê Ngọc Hưng #Phó chủ tịch Lào Cai #Truy tố Phó chủ tịch Lào Cai #Luyện kim Việt Trung

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