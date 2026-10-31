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Pháp luật

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Công an xác minh vụ tài xế xe ôm bị đe dọa khi vá xe miễn phí ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Một tài xế xe ôm công nghệ bị người đàn ông chửi bới, đe dọa khi vá xe miễn phí cho người đi đường. Công an TPHCM đang xác minh vụ việc.

Chiều 31/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, một lãnh đạo Công an phường Dĩ An (TPHCM) cho biết lực lượng chức năng đang trích xuất camera, đồng thời mời người đàn ông xuất hiện trong clip về trụ sở lấy lời khai, xác minh vụ việc một tài xế xe ôm công nghệ bị chửi bới, đe dọa khi hỗ trợ vá xe miễn phí cho người đi đường.

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Người đàn ông đe dọa, đòi đánh tài xế xe ôm (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế xe ôm công nghệ dừng xe, hỗ trợ một thanh niên bị thủng lốp xe. Trong lúc tài xế đang giúp đỡ, một người đàn ông đi xe máy xuất hiện, yêu cầu anh rời đi để người này "làm ăn".

Người đàn ông liên tục chửi bới, đe dọa khiến nam tài xế phải dừng việc hỗ trợ và rời khỏi khu vực.

Theo anh K. (người đăng tải clip), sự việc xảy ra vào tối 30/10. Khoảng 21h cùng ngày, anh K. chở khách lưu thông trên đường ĐT743, hướng từ Bệnh viện Quân y 4 đi ngã 6 An Phú.

Khi đến đoạn qua Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An), anh phát hiện một thanh niên đang dắt xe máy trên đường nên dừng lại hỏi thăm. Biết người này bị thủng bánh xe, anh K. ngỏ ý hỗ trợ vá miễn phí.

Khoảng 15 phút sau, anh K. quay lại để hỗ trợ nam thanh niên. Tuy nhiên, lúc này một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, lớn tiếng chửi bới, cho rằng khu vực trên là địa bàn làm ăn của mình và không cho anh K. tiếp tục vá xe.

Theo xác minh ban đầu, người đàn ông xuất hiện trong clip là N.T.S. (51 tuổi, quê Hải Dương). Công an phường Dĩ An đang làm rõ hành vi và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.

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#tài xế xe ôm #vá xe miễn phí #Công an Dĩ An #TPHCM #đe dọa tài xế #Khu công nghiệp Sóng Thần 2

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