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Pháp luật

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Sau 3 năm trốn truy nã, 'phó tướng' của trùm buôn xe sang Khanh Super từ Thái Lan về đầu thú

Nguyễn Dũng

TPO - Sau hơn 3 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Huỳnh Xuân Vấn, người bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh đã từ Thái Lan về Việt Nam đầu thú, mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò và trách nhiệm của mình.

Ngày 31/10, Công an TPHCM cho biết Huỳnh Xuân Vấn (sinh năm 1987), người bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh, đã trở về Việt Nam đầu thú.

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Cụ thể, ngày 28/10, Vấn từ Thái Lan về nước bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo Công an TPHCM, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để Vấn trở về, phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án.

Theo trình bày của Vấn, trong thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, qua theo dõi thông tin báo chí, Vấn biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Phan Công Khanh.

Vấn cho rằng một số nội dung khai báo của những người cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng các tình tiết liên quan đến mình. Lo sợ có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân, Vấn chủ động đề nghị được trở về Việt Nam đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục đánh giá lời khai, xác định hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng người, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo việc bỏ trốn, kể cả ra nước ngoài, không loại trừ trách nhiệm hình sự; đồng thời kêu gọi những người đang bị truy nã sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác làm rõ vụ án và tự nguyện khắc phục hậu quả để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Gia đình, người thân và những người biết thông tin về người đang bị truy nã có thể liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, vận động họ ra đầu thú. Người đang ở nước ngoài có thể liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc cơ quan công an đang thụ lý vụ án để được hướng dẫn việc trở về nước.

Vụ án liên quan những giao dịch siêu xe hàng chục tỷ đồng

Năm 2019, Phan Công Khanh (còn gọi Khanh “Super”) cùng Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ K-Supper, chuyên kinh doanh ô tô cao cấp. Khanh giữ chức giám đốc, đại diện theo pháp luật; Vấn làm phó giám đốc.

Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả nợ, Khanh cùng đồng phạm đã mang xe khách hàng giao để bán, ký gửi hoặc trưng bày đi cầm cố, bán cho người khác. Trong đó, chiếc McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của một phụ nữ bị mang đi cầm cố, vay tổng cộng 3 tỷ đồng.

Khanh và Vấn còn bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về việc công ty đã mua chiếc Brabus G800, khiến một người tin tưởng chuyển 24,5 tỷ đồng mua lại nhưng không được giao xe như cam kết.

Ngày 17/9/2026, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Vấn bị xét xử vắng mặt do đang trốn truy nã. Sau phần xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.

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