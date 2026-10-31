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Thế giới

Lãnh đạo Tối cao Iran đưa ra loạt chỉ thị chiến lược cho các chỉ huy quân đội cấp cao

Minh Hạnh

TPO - Ngày 31/10, tài khoản trên nền tảng X của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei xác nhận rằng ông đã gặp gỡ các chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang nước này và đưa ra các chỉ đạo chiến lược.

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Các tên lửa của Iran được trưng bày bên cạnh một biểu ngữ có hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trên một con phố ở Tehran. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn IRNA, Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã chỉ đạo các chỉ huy cấp cao thực hiện “phản ứng tức thời, hiệu quả, không giới hạn về địa lý” đối với bất kỳ mối đe dọa nào từ đối phương.

Ông Khamenei nhấn mạnh, “khả năng sẵn sàng chiến đấu để đối đầu mạnh mẽ với đối phương” là một trong những yêu cầu cốt yếu để đạt được “mức độ răn đe tối đa”.

“Nếu đối phương một lần nữa thực hiện các cuộc tấn công quân sự, thì chính các lực lượng vũ trang và chính quyền Iran sẽ là bên quyết định thời điểm và điều kiện để chấm dứt các cuộc tấn công đó”. Đây là một tuyên bố quan trọng, hàm ý rằng Iran sẽ nắm quyền kiểm soát các điều kiện ngoại giao.

Ông Khamenei nhắc lại tầm quan trọng của việc củng cố cấu trúc thông tin quân sự của Iran, đồng thời tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ về “học thuyết” và “chiến thuật”.

Ông cũng thảo luận về việc nâng cao năng lực quốc phòng và an ninh hiện đại thông qua việc ứng dụng những công nghệ mới.

Đáng chú ý, ông Khamenei đã ra lệnh cập nhật “ngân hàng mục tiêu” nhằm đảm bảo mọi loại tài sản hữu hình và vô hình của Mỹ và Israel đều nằm trong tầm với của các lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, ông đề cập đến việc huy động toàn dân phối hợp cùng quân đội, đồng thời nhấn mạnh vai trò của lực lượng Basij - nhóm bán quân sự chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì trật tự bên trong lãnh thổ Iran.

Điều này cho thấy Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện: không chỉ để đối phó với các thế lực tấn công từ bên ngoài, mà còn để triển khai kế hoạch đối đầu với những kẻ thù ngay bên trong đất nước.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, khả năng là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Chiến dịch tấn công dự kiến kéo dài khoảng một tuần, có thể nhắm vào các nhà lãnh đạo Iran, cơ sở hạt nhân, trung tâm năng lượng và những hạ tầng trọng yếu của nước này.

Mỹ tấn công tàu Iran gần hòn đảo chiến lược

Truyền thông Iran ngày 31/10 dẫn lời một quan chức tỉnh Hormozgan cho biết, quân đội Mỹ đã tấn công hai tàu cá gần đảo Qeshm của Iran, khiến hai cư dân bị thương và hai người khác mất tích.

Theo Phó tỉnh trưởng tỉnh Hormozgan, vụ tấn công xảy ra lúc khoảng 11h30 ngày 31/10, liên quan đến hai tàu cá tại khu vực cách làng Musan (thuộc huyện Qeshm) khoảng 18 dặm. Trên mỗi tàu có hai người.

Sau vụ tấn công, hai người đã được đưa vào đảo Qeshm, trong đó một người phải nhập viện để điều trị các vết thương.

Theo IRIB, vụ tấn công được quân đội Mỹ tiến hành bằng máy bay không người lái.

Phía Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Đảo Qeshm là hòn đảo lớn nhất của Iran ở Vịnh Ba Tư, được coi là một phần của “tuyến phòng thủ chính” gần eo biển Hormuz.

Reuters, Al Jazeera

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#Iran #Mỹ #xung đột Mỹ - Iran #Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei

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