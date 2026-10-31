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Thế giới

Vụ trộm 6,3 tỷ USD từ sàn tiền điện tử Binance: Nghi vấn nhóm tin tặc TraderTraito

Minh Hạnh

TPO - Các công ty điều tra blockchain TRM Labs và Chainalysis cáo buộc nhóm tin tặc TraderTraitor là thủ phạm đứng đằng sau vụ trộm 6,3 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance gây rúng động toàn cầu hôm 29/10.

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(Ảnh: NDTV)

Theo Reuters, cái tên TraderTraito từng xuất hiện trong một báo cáo chung năm 2022 từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng (CISA) cùng Bộ Tài chính Mỹ.

Báo cáo này mô tả cách các tin tặc sử dụng phần mềm độc hại và nhiều thủ thuật khác để nhắm vào các nhà phát triển phần mềm và nhân viên công nghệ thông tin tại các công ty tiền điện tử.

Các chuyên gia cho biết, nhóm TraderTraitor cũng từng tấn công một sàn giao dịch khác là Bitget vào tháng 9, lấy đi 387 triệu USD.

Mục tiêu mà TraderTraitor thường nhắm đến là các nhà phát triển và nhân viên công nghệ thông tin tại các tổ chức tài chính, thông qua các phần mềm độc hại hoặc lời mời làm việc giả mạo. Nhóm tin tặc sẽ lừa các ứng viên tải xuống phần mềm độc hại trong các buổi phỏng vấn tuyển dụng giả, từ đó chiếm đoạt thông tin đăng nhập và các dữ liệu nhạy cảm khác.

Rafe Pilling - giám đốc cấp cao phụ trách nghiên cứu các mối đe dọa tại Sophos - cho biết những báo cáo ban đầu về cách thức tin tặc xâm nhập Binance rất giống với phương thức hoạt động thường thấy của nhóm tin tặc TraderTraito. Nhóm này đặc biệt lão luyện trong việc tìm hiểu quy trình phê duyệt chuyển tiền của các công ty, từ hệ thống kỹ thuật cho đến đội ngũ nhân sự.

Ông nhận định: “Họ thực sự là những ‘nghệ sĩ’ trong việc thâm nhập vào các công ty tài chính phi tập trung”.

Sau sự cố ngày 29/10, sàn giao dịch Binance cho biết hiện đang cùng các bên khác nỗ lực phong tỏa một phần số tiền điện tử bị đánh cắp. Cho đến nay, khoảng 3 tỷ USD đã được xác định vị trí.

Công ty phân tích blockchain Elliptic của Anh nhận định: "Sự việc này gần như chắc chắn là vụ trộm lớn nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay”.

Richard Teng - đồng Giám đốc điều hành Binance - cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X, đây là một “cuộc tấn công phức tạp”, không phải do một cá nhân thực hiện. Vụ việc liên quan đến một máy tính xách tay bị chiếm quyền kiểm soát, cùng với phần mềm độc hại được thiết kế để xóa dấu vết hoạt động ngay khi diễn ra, “gây khó khăn cho quá trình truy vết và điều tra của chúng tôi”.

Theo ông Teng, các tin tặc đã thao túng hệ thống phê duyệt giao dịch để rút tiền từ một “ví nóng” do Binance quản lý, bằng cách vượt qua các quy trình kiểm soát phê duyệt thông thường.

“Xin hãy yên tâm rằng chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để giải quyết vấn đề này, đảm bảo quyền lợi cho người dùng và xứng đáng với niềm tin mà các bạn đã dành cho chúng tôi”, ông Teng nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng

Khi được hỏi vào ngày 30/10 rằng liệu có phải các tin tặc TraderTraito đứng sau vụ trộm lịch sử trên sàn Binance hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa rõ, nhưng chính quyền của ông đang xem xét vụ việc.

“Đó là một vụ tấn công mạng. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Bạn biết đấy, kiểu truyền thống ngày xưa là ký một tấm séc rồi rút tiền mặt ra. Còn bây giờ thì khác, người ta chẳng bao giờ nhìn thấy tiền mặt nữa. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy điều này có phần nguy hiểm”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu có khả năng thu hồi số tiền bị đánh cắp hay không. “Tuy nhiên, phía Binance cho biết họ đã kiểm soát được tình hình”.

Theo một nguồn thạo tin, Binance hiện đang phối hợp với FBI và Sở Mật vụ Mỹ để điều tra vụ việc.

FBI cho biết họ “đã nắm được thông tin và đang làm việc với các đối tác công - tư liên quan để xác định quy mô vụ việc, đánh giá các tác động tiềm tàng, cũng như phối hợp thực hiện các bước điều tra cần thiết”.

Sở Mật vụ Mỹ xác nhận, các điều tra viên của cơ quan này “đang làm việc không ngừng nghỉ cùng các đối tác tư nhân, bao gồm cả Circle, để xác định, phong tỏa, truy vết và thu hồi số tiền bị đánh cắp từ Binance”.

Tether, đơn vị phát hành stablecoin, thông báo đã phong tỏa gần 1,57 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ việc, trong khi Circle cũng đã phong tỏa hơn 800 triệu USD.

Binance hiện có 335 triệu người dùng đăng ký trên toàn cầu. Theo báo cáo thường niên năm 2025, sàn này đang nắm giữ khối tài sản trị giá khoảng 162,8 tỷ USD.

Reuters

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#tin tặc #hacker #Binance #tiền điện tử #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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