Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệu tập hai thanh niên bị phản ánh giả danh công an, dùng bình xịt hơi cay đe dọa người dân

Viết Hà

TPO - Sau khi thông tin về hai thanh niên có hành vi giả danh công an, sử dụng bình xịt hơi cay đe dọa người dân lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Chiềng Cơi (Sơn La) đã vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan.

Ngày 31/10, Công an phường Chiềng Cơi cho biết đã xác minh thông tin hai thanh niên xuất hiện trong bài đăng trên mạng xã hội, bị phản ánh có hành vi khiến người dân hiểu nhầm là lực lượng công an.

gia-danh-cong-an.png
Công an làm việc với hai thanh niên bị người dân phản ánh giả danh công an.

Trước đó, tài khoản N.T.Đ đăng phản ánh, rạng sáng 31/10, tại đường Võ Nguyên Giáp (phường Chiềng Cơi), hai người đi xe mô tô bị cho là đã tự xưng hoặc có hành vi khiến người khác hiểu rằng mình là lực lượng cảnh sát hình sự.

Đồng thời, hai người này sử dụng bình xịt hơi cay để đe dọa người dân.

Thông tin trên thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít ý kiến đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ danh tính và việc hai người liên quan có phải là cán bộ công an hay không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Cơi đã chủ động rà soát trên không gian mạng, tiến hành xác minh và triệu tập Lù Tiến Khởi (SN 2005, trú tại phường Chiềng An, tỉnh Sơn La) và C.T.D (SN 2010, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) đến trụ sở làm việc.

Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ cả hai người không phải là cán bộ công an.

Hiện Công an phường Chiềng Cơi đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

#Công an Sơn La #Công an phường Chiềng Cơi #giả danh Công an #triệu tập hai thanh niên #dùng bình xịt hơi cay đe dọa người dân #an ninh trật tự Sơn La #tin an ninh Sơn La

Cùng chuyên mục

Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

TPO - Trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông bị cáo buộc "giúp" doanh nghiệp được xuất khẩu quặng sang Trung Quốc, được biếu 355 triệu đồng.

Lực lượng truy bắt chốt chặn mọi ngả đường quanh núi Hòn Dữ- khu vực được khoanh vùng là nơi lẩn trốn của hai phạm nhân còn lại.

Nhìn lại 10 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

TPO - Sau 10 ngày kể từ khi 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng. Cuộc truy bắt hai phạm nhân còn lại vẫn tiếp diễn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện địa hình hiểm trở, rừng núi phức tạp và thời tiết bất lợi.

Truy tố đại gia Bình ‘đồng’, ông trùm đổ chất thải gây ô nhiễm ở Hải Phòng

Truy tố đại gia Bình ‘đồng’, ông trùm đổ chất thải gây ô nhiễm ở Hải Phòng

TPO - Bùi Văn Bình - Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong cùng con trai và 2 thuộc cấp vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bùi Văn Bình được biết đến là "trùm" xử lý chất thải tại Hải Phòng với biệt danh đại gia Bình "đồng".

Mr Pips: ‘Có những lúc bị cáo buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô thường, vô nghĩa’

Mr Pips: ‘Có những lúc bị cáo buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô thường, vô nghĩa’

TPO - Mr Pips khai bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore. Thời điểm đấy, bạn bè thường trêu chọc bị cáo học nhiều quá, giống như người bị điên. Dù nhiều tiền nhưng tinh thần suy sụp lại cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, muốn tự tử.

Mr Pips trả lương cho mợ 70 triệu đồng mỗi tháng

Mr Pips trả lương cho mợ 70 triệu đồng mỗi tháng

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Thủy được Mr Pips thuê làm kế toán quản lý doanh nghiệp bất động sản với mức lương 70 triệu đồng/tháng. Quá trình làm theo chỉ đạo của Nam, Thủy đã phạm hai tội “rửa tiền” và “trốn thuế”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe