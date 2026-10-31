Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi lên núi

Viết Hà

TPO - Sau nhiều giờ huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng và chó nghiệp vụ tìm kiếm lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi lên núi bắt ốc.

Ngày 31/10, sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm tại khu vực núi Quèn Trác (thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, thuộc xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể bà Bùi Thị Y, trú tại thôn Tiền Phong, xã Yên Thủy.

tim-nuoi-mat-tich.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm bà Y.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 29/10, bà Y lên núi Quèn Trác để bắt ốc. Đến khoảng 7h ngày 30/10, không thấy bà trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 7h30 ngày 31/10, gia đình mới trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 2 xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, chó nghiệp vụ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình núi Quèn Trác phức tạp, hiểm trở, nhiều vị trí khó tiếp cận.

Các lực lượng đã tiến hành khoanh vùng, phân chia khu vực, triển khai phương tiện, chó nghiệp vụ và rà soát những hướng có khả năng nạn nhân đã đi qua.

Đến 15h30 ngày 31/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bà Y tại vị trí cách chân núi Quèn Trác khoảng 2,5km đường bộ.

Xem thêm

#người phụ nữ mất tích khi lên núi bắt ốc #tìm kiếm người mất tích tại Phú Thọ #núi Quèn Trác #Vườn Quốc gia Cúc Phương #cảnh sát cứu nạn cứu hộ Phú Thọ #người phụ nữ mất tích #chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích

Cùng chuyên mục

Hà Nội bác bỏ thông tin mở rộng công viên Safari Ba Vì

Hà Nội bác bỏ thông tin mở rộng công viên Safari Ba Vì

TPO - Xã Ba Vì công bố sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari được UBND Hà Nội phê duyệt với quy mô dự án khoảng 299,5ha. Đơn vị cũng bác bỏ thông tin mở rộng quy mô dự án trên địa bàn xã Ba Vì lên 580ha như thông tin trên một số trang mạng không chính thống đã đăng tải.

Công an xác minh, người đàn ông nằm giữa đường

Công an xác minh, người đàn ông nằm giữa đường

TPO - Công an phường Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết, qua xác minh, người đàn ông nằm giữa đường Hòa Bình gây xôn xao mạng xã hội có tiền sử bệnh động kinh và bất ngờ ngất xỉu sau khi uống rượu.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu đẩy nhanh thi công cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đạt 70% tiến độ cuối năm và thông xe thực chất vào năm sau.

Thông xe cao tốc phải chạy thật, không phải để lấy ngày, rồi 'đóng cửa' thi công tiếp

TPO - Trước thực tế dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ chậm tiến độ, giải ngân thấp, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu cuối năm nay tiến độ phải đạt 70%, để năm sau đưa vào khai thác. Thông xe phải chạy thật, không phải để lấy ngày rồi sau đó ‘đóng cửa’ thi công tiếp.

Cháy lớn ở nhà máy điện tử trong KCN VSIP Hải Phòng

Cháy lớn ở nhà máy điện tử trong KCN VSIP Hải Phòng

TPO - Sáng 31/10, tòa nhà cao tầng tại một nhà máy điện tử trong khu công nghiệp (KCN) VSIP, thuộc phường Nam Triệu (TP Hải Phòng) xảy ra hỏa hoạn lớn. Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế ngọn lửa cháy lan.

Ngư dân ngã vào tời, gãy tay rồi tử vong trên biển

Ngư dân ngã vào tời, gãy tay rồi tử vong trên biển

TPO - Đang khai thác hải sản trên biển, một ngư dân ở Quảng Trị bị ngã vào hệ thống tời trên tàu cá, gãy tay. Dù được các thuyền viên sơ cứu, đưa tàu quay về bờ cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe