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Pháp luật

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Giám đốc Công an Khánh Hòa động viên lực lượng truy bắt phạm nhân trốn Trại giam A2

Phùng Quang

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến thăm, kiểm tra và động viên các tổ công tác đang phối hợp truy bắt phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, đồng thời yêu cầu các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ, quyết tâm bắt giữ các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Ngày 31/10, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác đang phối hợp triển khai nhiệm vụ truy bắt các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Mậu An - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.

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Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt các phạm nhân Ảnh : Công an tỉnh Khánh Hòa

Tại các tổ công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, thăm hỏi và nắm bắt những khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ đang gặp phải trong quá trình triển khai phương án truy bắt. Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Nhấn mạnh tính chất quan trọng, cấp bách của công tác truy bắt, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong công tác chỉ huy và tổ chức thực hiện. Đồng thời, các đơn vị cần vận dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

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Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước kiểm tra lều nghỉ ngơi của cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt Ảnh : Công an tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đặc biệt lưu ý yêu cầu bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra sơ hở, bị động, bất ngờ.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cũng động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, giữ vững tinh thần cảnh giác, đoàn kết và quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đến ngày 31/10, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang khẩn trương truy bắt hai phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2 hiện lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Núi Hòn Dữ có địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn, nhiều gộp đá lớn, hang hốc sâu và vực đá. Có những vị trí khi soi đèn pin vào vẫn không thể nhìn thấy đáy, khiến việc tìm kiếm, tiếp cận gặp nhiều trở ngại. Trời mưa cả đêm qua khiến khu vực đồi dốc càng thêm trơn trượt.

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Cảnh sát cơ động tham gia truy bắt các phạm nhân bỏ trốn.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn. Sau sự việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua Quốc lộ 27C.

Đến tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

#Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa #Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước #Truy bắt #Trại giam A2

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