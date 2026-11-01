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Thế giới

Cướp phá xảy ra trong làn sóng biểu tình ở Đức

Bình Giang

TPO - Những kẻ bạo loạn đeo mặt nạ đã cướp phá các cửa hàng ở Frankfurt vào tối qua, khi hàng chục nghìn người biểu tình xuống đường tại các thành phố lớn nhất nước Đức để đòi cải thiện giáo dục và giảm chi phí sinh hoạt.

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Một người mặc trang phục Batman đứng trước thùng rác đang bốc cháy ở trung tâm thành phố Frankfurt ngày 31/10. (Ảnh: dpa/AP)

Biểu tình tại Đức tiếp nối hàng loạt cuộc biểu tình trên khắp châu Âu trong năm nay. Tại Serbia, hoạt động đấu tranh do sinh viên dẫn dắt đã góp phần khiến nhà lãnh đạo lâu năm của đất nước thất bại trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, các cuộc biểu tình ở Pháp leo thang thành bạo loạn và cướp phá.

Các cuộc biểu tình tại Đức diễn ra tại 34 thành phố, bao gồm Berlin, Frankfurt và Munich. Nhóm tổ chức phong trào tuyên bố phản đối nghĩa vụ quân sự bắt buộc và mong muốn tăng đầu tư cho giáo dục, trong bối cảnh nhiều người trẻ Đức đang chật vật với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Tại Frankfurt - trung tâm tài chính của Đức, ít nhất 2 cửa hàng đã bị cướp phá khi biểu tình chuyển thành bạo lực. Một số cửa hàng khác cũng bị hư hại, trong khi cảnh sát đang tìm cách kiểm soát tình hình, Reuters đưa tin tại hiện trường.

“Các vụ gây rối bạo lực vẫn tiếp diễn. Tại trung tâm thành phố, cửa kính của nhiều cửa hàng đã bị đập vỡ. Các đối tượng cũng ném bom xăng vào lực lượng cứu hộ. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người không liên quan tránh xa trung tâm thành phố hoặc rời khỏi khu vực”, cảnh sát Frankfurt thông báo trên mạng xã hội X.

Các số liệu chính thức vào chiều 31/10 cho thấy số người tham gia thấp hơn mức 182.000 người mà ban tổ chức dự kiến ban đầu. Cảnh sát tại Frankfurt, Munich và Berlin ghi nhận 18.000 người tham gia, chỉ bằng một nửa con số khoảng 36.000 người được công bố trên trang web của nhóm tổ chức.

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Đám đông biểu tình tập trung tại một trạm giao thông công cộng ở Berlin ngày 31/10. (Ảnh AP)

Chính quyền Đức cho biết cuộc biểu tình ngày 31/10 – đúng vào lễ Halloween, nhìn chung khá ôn hòa, nhưng cảnh báo nguy cơ các nhóm cực đoan lợi dụng phong trào này.

Tại Hamburg, một số rào chắn đã bị đốt cháy.

Theo Bộ Nội vụ, một bộ phận thuộc các nhóm cực đoan cánh tả tại Đức và một số tổ chức có liên hệ với các phong trào cực đoan nước ngoài đã tham gia vào nỗ lực huy động sự ủng hộ.

Một số doanh nghiệp tại các thành phố của Đức đã đóng ván che cửa sổ và lên kế hoạch đóng cửa sớm do lo ngại nguy cơ bất ổn. Tình hình tại khu phố mua sắm xa xỉ Kurfürstendamm ở Berlin cũng tương tự.

Đức đang chật vật khôi phục tăng trưởng kinh tế. Nước này cũng phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn lên hệ thống lương hưu và các dịch vụ công, khi thế hệ bùng nổ dân số sau Thế chiến II nghỉ hưu, trong khi lực lượng dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp.

Theo AP, Reuters

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#Đưc #Biểu tình #Cướp phá #châu Âu

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