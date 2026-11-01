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Thế giới

Mỹ phát cảnh báo khẩn về nguy cơ tấn công gây thương vong hàng loạt ở Mátxcơva

Minh Hạnh

TPO - Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva bất ngờ đưa ra cảnh báo về “một mối đe dọa liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt” tại một bảo tàng cung điện và công viên ở thủ đô nước Nga.

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Khu bảo tàng Tsaritsyno. (Ảnh: Wikipedia)

Cảnh báo trên được đưa ra ngày 31/10, trong đó đại sứ quán Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về “một mối đe dọa đáng tin cậy” liên quan đến một vụ việc có thể gây thương vong hàng loạt, dự kiến ​​xảy ra “ngay hôm nay” tại Khu bảo tàng Tsaritsyno.

Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo người dân nên tránh xa khu vực bảo tàng, luôn cảnh giác và tránh những nơi đông người.

Cơ quan này cho biết, Mỹ đang phối hợp với chính quyền Nga để ứng phó với mối đe dọa nêu trên. Tuy nhiên, phía Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng âm mưu thực hiện vụ tấn công.

Trả lời hãng thông tấn nhà nước Tass, Cơ quan An ninh Liên bang Nga xác nhận đã nắm được thông tin từ phía Mỹ và đang triển khai các biện pháp cần thiết.

Khu bảo tàng Tsaritsyno là một quần thể cung điện và công viên nằm ở phía nam Mátxcơva, vốn là một địa điểm tham quan phổ biến, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

Kênh Telegram Baza của Nga đưa tin công viên hiện đã đóng cửa và "chỉ cho phép người bên trong đi ra ngoài".

Kênh này cho biết thêm: “Lực lượng an ninh hiện đang có mặt tại bảo tàng".

Trước đây, Mỹ từng cảnh báo Nga về các âm mưu tấn công, trong đó có lời cảnh báo vào tháng 3/2024 - vài tuần trước khi tổ chức khủng bố ISIS-K thực hiện vụ tấn công tại một phòng hòa nhạc ở Mátxcơva khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Anadolu Agencya, Reuters

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#Nga #Mỹ #cảnh báo khủng bố #Mátxcơva #tấn công khủng bố

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