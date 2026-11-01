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Phim có Brad Pitt doanh thu kém

Đạt Nhi

TPO - Có Brad Pitt và câu chuyện sinh tồn giàu cảm xúc, ''Trái tim quái thú'' vẫn chưa tạo được cú bứt phá rõ rệt về doanh thu. Mức thu hơn 171 triệu USD toàn cầu chưa đủ đảm bảo thắng lợi thương mại nếu đặt cạnh kinh phí sản xuất 82 triệu USD, chưa kể quảng bá và phát hành.

Phim lấy bối cảnh sau vụ rơi máy bay, James Belmont (Brad Pitt) - cựu binh đặc nhiệm - cùng chú chó chiến đấu Odin mắc kẹt giữa vùng hoang dã Alaska.

Để sống sót và tìm đường trở về, cả hai phải dựa vào nhau đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt và hàng loạt hiểm nguy rình rập.

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Rũ bỏ hình ảnh người hùng quyến rũ và nguy hiểm, Pitt vào vai người lính già phải cùng chú chó tìm đường sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Mặc dù 155 nhà phê bình trên Rotten Tomatoes đã xem và đánh giá phim với số điểm ngất ngưởng là 86%, nhưng điều này cũng không cản trở được một số nhà phê bình độc lập đánh giá tác phẩm của đạo diễn David Ayer khá dễ đoán, lạm dụng hiểm nguy và cố lấy nước mắt.

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Vẻ phong trần của Brad Pitt phù hợp với vai cựu binh mang nhiều ký ức nặng nề.

Vấn đề bắt đầu khi phim liên tục nâng mức nguy hiểm để duy trì sự căng thẳng. James gặp sự cố tim mạch, sống sót sau tai nạn, rồi tiếp tục chống chọi thương tích và kiệt sức mà vẫn tiếp tục hành trình, khiến tính khả tín suy giảm.

Đáng tiếc cựu binh James gần như không có đời sống hay đặc điểm cá nhân ngoài quá khứ quân ngũ, khiến anh nghiêng về một biểu tượng hơn là nhân vật được xây dựng đầy đặn.

Bên cạnh đó việc lạm dụng kỹ xảo những đoạn có gấu và sói cũng gây khó chịu cho người xem hơn là tạo sợ hãi. Chưa kể phim không có những cú xoay đủ gắt thành ra sự hồi hộp bị mất đi.

Kịch bản dành quá ít chất liệu để khán giả hiểu James khi anh rời vai người lính. Anh muốn sống thế nào, còn thiết tha với điều gì ngoài mối gắn bó với Odin và ký ức về đồng đội?

Những khoảng trống ấy hạn chế cả đất diễn của Pitt.

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Brad Pitt và Odin gần như là hai nhân vật duy nhất của phim.

Tiếp đó hàng loạt thử thách sinh tồn xuất hiện dồn dập và nặng tính sắp đặt vô hình trung làm cho những gợi mở về con người, chiến tranh và thiên nhiên bị đẩy xuống sau các màn hiểm nguy.

Tính đến 30/10 phim thu khoảng 171,28 triệu USD toàn cầu, gồm 63,28 triệu USD tại Mỹ và Canada, cùng 108 triệu USD ở các thị trường khác.

Đây chưa phải thành tích đủ để khẳng định thắng lớn nếu so với kinh phí sản xuất phim được công bố là 82 triệu USD. Bởi tổng tiền bán vé còn phải chia cho hệ thống rạp, trong khi kinh phí sản xuất chưa phản ánh toàn bộ chi phí quảng bá, phát hành.

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Kịch bản dành ít chi tiết cho đời sống riêng của James ngoài quá khứ quân ngũ.

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao một dự án có Brad Pitt vẫn chưa tạo được sức bật thương mại mạnh hơn?

Đây không phải chuyện hiếm gặp. Brad Pitt cùng Margot Robbie đóng chính trong Babylon (2022), nhưng hai ngôi sao cũng không giúp bộ phim tránh được thất bại thương mại. Tác phẩm chỉ thu khoảng 64,3 triệu USD toàn cầu, thấp hơn kinh phí sản xuất 80 triệu USD, chưa tính quảng bá.

The Last Duel (2021) cũng quy tụ Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck và Jodie Comer, dưới sự chỉ đạo của Ridley Scott. Tuy nhiên, phim chỉ thu khoảng 30,6 triệu USD toàn cầu với kinh phí sản xuất khoảng 100 triệu USD.

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Sự hiện diện của Brad Pitt khó bù đắp những hạn chế trong cách xây dựng nhân vật.

Gần hơn, The Fall Guy (2024) có Ryan Gosling và Emily Blunt được giới phê bình đón nhận tích cực, nhưng mở màn tại Bắc Mỹ dưới kỳ vọng. Phim kết thúc hành trình phòng vé với khoảng 181 triệu USD toàn cầu. So với kinh phí sản xuất 140 triệu USD thì doanh thu này bị coi là lỗ.

Điều đó có nghĩa là ngôi sao lớn đến mấy cũng khó gánh nổi một kịch bản nhiều lỗ hổng và những tình huống dễ đoán. Danh tiếng có thể kéo khán giả đến rạp những ngày đầu, song bản thân bộ phim cần đủ hấp dẫn để họ giới thiệu cho người khác. Trường hợp sức hút ấy thiếu hụt, cát-xê ngôi sao thậm chí chỉ khiến khoản đầu tư càng khó thu hồi.

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#Brad Pitt #Trái tim quái thú #phòng vé #doanh thu phim #David Ayer #phim sinh tồn #Odin

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