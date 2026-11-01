Cảnh báo trào lưu 'đi Leo' vô cớ tấn người đi đường, một xu hướng tội phạm cực kỳ nguy hiểm

TPO - Một nhóm 9 thanh thiếu niên ở Phú Thọ rủ nhau mang theo kiếm, ná cao su, vỏ chai bia, tháo biển kiểm soát xe máy và đeo khẩu trang để đi tìm người đi đường nhằm gây sự, đánh nhau. Đây là trào lưu cực kỳ nguy hiểm, mới xuất hiện trong giới trẻ, được gọi bằng tiếng lóng là "đi Leo".

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Một đối tượng còn lại do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo kết quả xác minh ban đầu, đêm 3/9, nhóm 9 nam thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi (trú tại xã Minh Đài, Tân Sơn và Võ Miếu ở Phú Thọ) bàn bạc, hẹn nhau "đi Leo”.

Theo cơ quan công an, "đi Leo" là tiếng lóng được nhóm sử dụng để chỉ việc tìm kiếm những người tham gia giao thông trên đường nhằm gây sự, đánh nhau.

Để thực hiện ý định, nhóm tập trung tại xã Minh Đài, chuẩn bị 2 kiếm, một ná cao su và 40 vỏ chai bia thủy tinh. Các đối tượng còn tháo biển kiểm soát xe máy, đeo khẩu trang nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau đó, nhóm chia nhau điều khiển 5 xe mô tô, di chuyển theo tuyến đường TL316 đến xã Thanh Sơn (khu vực trung tâm huyện Thanh Sơn cũ) để tìm người gây sự.

Khi đến địa bàn xã Thanh Sơn, nhóm phát hiện 2 nam thanh niên đi chung một xe mô tô. Cho rằng đã tìm được mục tiêu, các đối tượng lập tức điều khiển xe chạy tốc độ cao, liên tục rú ga, khiêu khích và truy đuổi.

Các đối tượng và số hung khí trong vụ án. Ảnh: Hoàng Tuấn

Bị nhóm người lạ truy đuổi, 2 nam thanh niên hoảng sợ, tăng tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, nhóm thanh thiếu niên tiếp tục dồn đuổi, đồng thời ném các vỏ chai thủy tinh về phía những người này.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Xuân Lộc, xã Đào Xá, nhằm thoát khỏi sự truy đuổi, 2 nam thanh niên rẽ trái vào khu dân cư. Đúng lúc này, xe mô tô của một đối tượng trong nhóm đi cùng chiều xảy ra va chạm với xe của các nạn nhân. Vụ việc khiến nam thanh niên ngồi phía sau bị gãy xương 1/3 dưới cẳng chân trái.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, một số đối tượng trong nhóm còn đập phá phương tiện của người bị nạn, lấy biển kiểm soát mang về nhà cất giấu.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra hành vi của từng đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định vụ việc có dấu hiệu tội "Gây rối trật tự công cộng", quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8/9 đối tượng.

Vụ việc cho thấy tính chất nguy hiểm của những cuộc tụ tập mang danh “đi Leo”, khi một bộ phận thanh thiếu niên biến việc tham gia giao thông thành cơ hội tìm kiếm, khiêu khích và tấn công người khác.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện những biểu hiện tụ tập bất thường, chuẩn bị hung khí hoặc có ý định gây sự, đánh nhau, qua đó ngăn chặn vi phạm pháp luật từ sớm, từ cơ sở.