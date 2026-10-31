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Chị đẹp, em xinh làm nóng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN và Minh Ngọc là những nghệ sĩ được công bố góp mặt trong đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào tháng 11. Sự kết hợp giữa các giọng ca thuộc nhiều thế hệ, phong cách âm nhạc hứa hẹn mang đến những màu sắc khác nhau cho đêm thi quan trọng nhất.

Dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đều là những tên tuổi được khán giả yêu mến.

Minh Hằng, MAIQUINN, Văn Mai Hương và Minh Ngọc được công bố góp mặt tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Màn hội ngộ của các giọng ca thuộc nhiều thế hệ, trong đó có những gương mặt từ Chị đẹp đạp gió và Em xinh say hi, hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc âm nhạc cho đêm thi quyết định.

'Chị đẹp' gặp gỡ 'đại minh tinh'

Minh Hằng là một trong những nghệ sĩ hoạt động lâu năm của làng giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn tham gia diễn xuất, các chương trình truyền hình thực tế và từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại các cuộc thi tìm kiếm tài năng.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Minh Hằng ghi dấu ấn với những ca khúc như Một vòng trái đất, Người vô hình, Sắc môi em hồng. Nữ ca sĩ được biết đến với phong cách trình diễn sôi động, chú trọng vũ đạo và hình ảnh sân khấu.

Sau thời gian tập trung cho gia đình, diễn xuất và các chương trình truyền hình, Minh Hằng trở lại hoạt động âm nhạc với những dự án mới.

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Sự góp mặt của Minh Hằng và Văn Mai Hương được kỳ vọng mang đến không khí sôi động, giàu cảm xúc cho đêm chung kết.

Tháng 11/2025, nữ ca sĩ phát hành MV Director, đánh dấu màn tái xuất sau 7 năm vắng bóng với các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất, mang màu sắc dance sôi động, khai thác hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Đến tháng 3, Minh Hằng tiếp tục giới thiệu MV Hoa hồng ai vun trồng, đánh dấu lần đầu kết hợp cùng Tóc Tiên. Sản phẩm tiếp tục do DTAP sáng tác, mang màu sắc pop hiện đại, đề cao tình yêu bản thân và sự đồng hành giữa những người phụ nữ.

Việc liên tiếp ra mắt hai MV cho thấy nữ ca sĩ đang dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động ca hát sau khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió. Với kinh nghiệm biểu diễn cùng thế mạnh về vũ đạo, Minh Hằng được kỳ vọng mang đến tiết mục sôi động tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cùng xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ là Văn Mai Hương. Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 với danh hiệu Á quân, nữ ca sĩ từng bước xây dựng vị trí trong thị trường nhạc Việt qua nhiều sản phẩm được khán giả đón nhận.

Những năm gần đây, Văn Mai Hương liên tục ghi dấu ấn với các ca khúc như Hương, Mưa tháng Sáu, Đại minh tinh, Cầu hôn. Các sản phẩm của Văn Mai Hương khai thác nhiều màu sắc âm nhạc, từ những bản ballad giàu cảm xúc đến pop hiện đại.

Cuối năm 2025, nữ ca sĩ phát hành album phòng thu thứ năm mang tên Giai nhân, tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ, nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền. Album gồm 9 ca khúc, khai thác những trải nghiệm trong tình yêu và hành trình trưởng thành của người phụ nữ.

Đáng chú ý, dự án kết hợp nhiều chất liệu âm nhạc như pop, city pop, bolero, bossa nova và ca trù.

Trước khi phát hành album, nữ ca sĩ lần lượt giới thiệu MV Ướt lòng vào tháng 7/2025 và Vườn hồng vào cuối tháng 10 cùng năm. Những sản phẩm này cho thấy sự thay đổi trong định hướng âm nhạc của Văn Mai Hương, từ cách lựa chọn chất liệu đến việc khai thác những góc nhìn đa dạng về phụ nữ hiện đại.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Văn Mai Hương còn mở rộng trải nghiệm nghệ thuật khi thử sức với diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Sự góp mặt của Minh Hằng và Văn Mai Hương được kỳ vọng mang đến không khí sôi động, giàu cảm xúc cho đêm chung kết.

Kết hợp âm nhạc hiện đại và dân gian

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 còn có sự tham gia của MAIQUINN, giọng ca được khán giả trẻ chú ý sau chương trình Em xinh say hi.

MAIQUINN từng giành danh hiệu Á quân Giọng hát Việt 2017. Nữ ca sĩ được biết đến với chất giọng nội lực, khả năng xử lý những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật và phong cách âm nhạc mang dấu ấn cá nhân.

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Minh Ngọc, MAIQUINN mang đến hai màu sắc đối lập.

Sự xuất hiện trong chương trình Em xinh say hi giúp MAIQUINN tiếp cận thêm nhóm khán giả trẻ. Tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nữ ca sĩ được kỳ vọng mang đến những tiết mục mang màu sắc hiện đại, góp phần tạo sự đa dạng cho chương trình nghệ thuật.

Một gương mặt khác được công bố là Minh Ngọc, nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian, đặc biệt là quan họ.

Minh Ngọc từng giành danh hiệu quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 2, sau đó tiếp tục theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với định hướng gắn bó cùng âm nhạc truyền thống, cô được khán giả yêu mến gọi là "Ngọc nữ quan họ".

Năm 2025, Minh Ngọc giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á tổ chức ở Singapore. Thành tích này đánh dấu thêm một bước trong hành trình theo đuổi âm nhạc của nữ ca sĩ trẻ.

Khác với ba nghệ sĩ còn lại, Minh Ngọc lựa chọn phát triển sự nghiệp dựa trên chất liệu dân gian. Sự góp mặt của cô mang đến một màu sắc riêng trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 vào tối 7/11 tại TP Hải Phòng.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, tâm điểm của đêm chung kết vẫn là hành trình tranh tài của những thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Các người đẹp sẽ tiếp tục thể hiện nhan sắc, kỹ năng trình diễn, trí tuệ và bản lĩnh để chinh phục những danh hiệu cao nhất.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Minh Hằng #Văn Mai Hương #MAIQUINN #Minh Ngọc #chung kết Hoa hậu Việt Nam #TP Hải Phòng

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