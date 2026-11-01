Phá đường dây làm giấy tờ giả, bắt giữ 9 người, thu hơn 670 con dấu

TPO - Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can liên quan đường dây làm giả giấy tờ. Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã cung cấp hàng chục nghìn tài liệu giả, thu lợi hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 người để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng liên quan đường dây tại cơ quan công an.

Theo Công an TPHCM, từ việc phát hiện một số người sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc làm tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định đường dây làm, mua bán, sử dụng giấy tờ giả quy mô lớn. Nhóm này phân công người trực tiếp làm giả, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ tài liệu.

Quá trình điều tra, công an xác định Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, trú phường Dĩ An, TPHCM) là người cầm đầu, trực tiếp làm giả giấy tờ. Các địa điểm phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ cũng là nơi ở của Vũ.

Cận cảnh quy trình làm giấy tờ giả

Để tìm khách và giao dịch, nhóm này sử dụng Facebook, Telegram, Zalo với thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ; hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm che giấu danh tính.

Những người cầm đầu dùng tên, thông tin giả để gửi tài liệu qua dịch vụ bưu chính hoặc ứng dụng giao hàng. Khi trực tiếp giao nhận, các đối tượng thường che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển để tránh bị phát hiện.

Tang vật là bằng cấp, con dấu thu được từ vụ án.

Dòng tiền cũng được che giấu qua nhiều lớp. Theo cơ quan điều tra, nhóm này sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, mua trái phép trên mạng xã hội. Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu người thụ hưởng thực tế.

Ngày 15/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế tổ chức phá án, bắt giữ những người liên quan khi đang giao nhận tài liệu giả. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị và tài liệu liên quan.

Bằng giả được giao đến khách hàng.

Từ chứng cứ thu giữ, dữ liệu trích xuất trong điện thoại, máy tính và lời khai, cơ quan điều tra bước đầu xác định đường dây đã làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các tài liệu giả gồm bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác. Theo công an, giấy tờ được làm giả tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ quá trình làm, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng tài liệu giả.

Cơ quan điều tra kêu gọi những người từng đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ giả chủ động trình báo, cung cấp thông tin, hợp tác làm rõ vụ việc để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định.

Công an TPHCM đồng thời khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động tăng cường xác minh văn bằng, chứng chỉ, giấy phép trong hồ sơ tuyển dụng, bổ nhiệm và hành nghề; người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho các dịch vụ làm giấy tờ không rõ danh tính.