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Pháp luật

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Con gái đại gia Bình 'đồng' gom 2 triệu USD để lo cho bố nhưng bất thành

Nguyễn Hoàn

TPO - Sau khi đại gia Bình "đồng" ở Hải Phòng bị triệu tập liên quan vụ án "gây ô nhiễm môi trường", theo chỉ đạo của cha, con gái của ông Bình là Bùi Thùy Linh đã vay bạn bè, thế chấp tài sản và sử dụng ngoại tệ tích lũy 3 lần đưa cho vợ hai của bố là Trần Thị Giáng Hương tổng số 21,3 tỷ đồng và 1,2 triệu USD để tìm cách khắc phục, làm giảm nhẹ hành vi sai phạm cho cha .

Viện KSND Tối cao vừa quyết định truy tố bị can Bùi Văn Bình - Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong (Công ty Tân Thuận Phong) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” còn có bị can Phan Thị Hương Giang và Phạm Thị Xuân, lần lượt là Phó trưởng phòng Kế toán, Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong.

Bị can Bùi Đình Chung (SN 1978) – người điều hành Công ty TNHH Đông Dương 3 (Công ty Đông Dương 3) và Công ty TNHH Hồng Vận (Công ty Hồng Vận) và Bùi Đức Huy (SN 1995, con trai bị can Bùi Văn Bình) – Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong cùng bị truy tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cáo trạng thể hiện, trong quá trình điều hành sản xuất Công ty Tân Thuận Phong (trụ sở tại TP Hải Phòng) từ năm 2021 đến tháng 8/2025, Bùi Văn Bình với vai trò là Giám đốc đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính. Qua đó, Công ty Tân Thuận Phong bỏ ngoài doanh số kê khai thuế hơn 410,8 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 12,3 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

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Bị can Bùi Văn Bình (ảnh nhỏ) và căn biệt thự nguy nga, tráng lệ tại Tổ dân phố Lương Quán, phường An Dương, TP Hải Phòng.

Mặc dù biết Công ty Đông Dương 3 không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải thông thường nhưng Bùi Văn Bình và con trai là Bùi Đức Huy thống nhất, chuyển giao 984 tấn “cát cháy” là chất thải rắn thông thường để Bùi Đình Chung sử dụng làm vật liệu chôn, lấp trái phép tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Theo cáo trạng, sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc để làm rõ các hành vi vi phạm, Bùi Văn Bình đã gọi điện thoại cho con gái là Bùi Thùy Linh thu xếp tiền đưa cho vợ hai bị can là Trần Thị Giáng Hương để tìm cách khắc phục, làm giảm nhẹ hành vi sai phạm.

Thực hiện ý kiến của bố, Linh vay bạn bè, thế chấp tài sản vay ngân hàng, sử dụng ngoại tệ tích lũy và đổi tiền tại các ngân hàng, điểm đổi ngoại tệ rồi đưa cho Hương 3 lần tổng số 21,3 tỷ đồng và 1,2 triệu USD.

Sau khi nhận tiền, Trần Thị Giáng Hương có đi gặp gỡ, trao đổi với một số bạn bè, người quen để tìm cách khắc phục nhưng do chưa thực hiện được nên Hương đã sử dụng số tiền trên gửi tiết kiệm, cho bạn vay và cất giữ tại nhà.

Khi Linh yêu cầu Trần Thị Giáng Hương đưa lại tiền để chủ động liên hệ khắc phục cho bố, Hương đưa ra lý do để trì hoãn trả.

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Trụ sở Công ty Tân Thuận Phong tại TP Hải Phòng.
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Cơ quan điều tra bắt quả tang, thu thập vật chứng các đối tượng đổ thải "cát cháy" ra môi trường.

Làm việc với cơ quan điều tra, Linh và Hương đã thống nhất được nhận thức về việc khắc phục hậu quả hành vi phạm tội của Bùi Văn Bình. Sau đó, Hương đã trả lại tiền và ngoại tệ với tổng giá trị hơn 52,7 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra nhận định, Trần Thị Giáng Hương không có động cơ chiếm đoạt số tiền trên nên không cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hành vi của Hương và Linh không có dấu hiệu phạm tội “Đưa hối lộ”.

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#Hải Phòng #Đại gia Bình đồng #Bị can Bùi Văn Bình #Công ty Tân Thuận Phong #Gây ô nhiễm môi trường #vi phạm quy định về kế toán #đổ trộm chất thải

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