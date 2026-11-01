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Xã hội

Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL và Thanh tra Chính phủ

PV

TPO - Trong tuần (từ ngày 26 đến 31/10), Bộ Văn hóa, Bộ Y tế và Thanh tra Chính phủ đã công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bộ Y tế có tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Ngày 28/10, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống tại quyết định số 3299/QĐ-BYT ngày 26/10/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Huy, Tiến sĩ, Bác sĩ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Y tế. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/11/2026. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Tại quyết định số 3169/QĐ-BYT ngày 10/10/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm bà Võ Thị Nhị Hà, Tiến sĩ, Dược sĩ, Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

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Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) Đặng Ngọc Huy. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Ông Đặng Hà Việt làm Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lâm Thị Phương Thanh chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Sài Gòn Giải phóng, tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VH-TT-DL công bố các quyết định:

Điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ;

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường;

Điều động, bổ nhiệm ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường;

Bổ nhiệm ông Lê Thanh Xuân, chuyên viên chính của Vụ Khoa học, công nghệ, đào tạo và môi trường, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ này;

Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL (nay là Cục Thông tin điện tử và chuyển đổi số), giữ chức Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

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Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh và các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng.

Ông Trịnh Văn Cường giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ

Sáng 31/10, tại TPHCM, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ đối với Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III).

Theo báo Thanh tra, tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đình Hưng, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ, giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III), Thanh tra Chính phủ kể từ ngày 5/11/2026.

Trước đó vào ngày 30/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ đã công bố các quyết định:

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Văn Cường, Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Minh Tâm, Phó Cục trưởng Cục IX giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ.

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Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường trao quyết định bổ nhiệm, điều động và tặng hoa chúc mừng cho tân Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế. Ảnh: Báo Thanh tra
#điều động cán bộ #nhân sự mới #công tác cán bô #nhân sự mới Bộ Y tế

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