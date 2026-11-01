Quân A.P lộ mặt

Màn khoe eo gây tranh cãi của Jennie (BlackPink)
TPO - Jennie gây chú ý với màn hóa thân thành nhân vật Suki trong phim hành động "2 Fast 2 Furious". Tuy nhiên, không phải ai cũng thích tạo hình táo bạo này.
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TPO - Jennie gây chú ý với màn hóa thân thành nhân vật Suki trong phim hành động "2 Fast 2 Furious". Tuy nhiên, không phải ai cũng thích tạo hình táo bạo này.
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