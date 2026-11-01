Quân A.P lộ mặt

TPO - Steven Nguyễn cho rằng mình được chọn đóng Văn Cường trong ''Chị chị em em 3'' vì “mặt búng ra phản diện”. Được gọi là diễn viên nghìn tỷ, anh vui nhưng ngại, bởi vẫn đang học hỏi để thoát khỏi hình ảnh chỉ đóng được vai giang hồ.