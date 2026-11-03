Nữ sinh lớp 8 ở Đắk Lắk nhập viện sau trận đòn của 2 chị khóa trên

TPO - Sau khi bị hai học sinh cùng trường đánh, nữ sinh lớp 8 ở Đắk Lắk phải nhập viện điều trị. Đến sáng 3/11, sức khỏe em có tiến triển nhưng tâm lý vẫn chưa ổn định, tiếp tục được theo dõi.

Sáng 3/11, chia sẻ với phóng viên, ông Lê Thanh Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), cho biết ngay sau khi nắm bắt vụ việc, nhà trường đã mời gia đình các học sinh liên quan làm việc, lập biên bản và báo cáo chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Theo ông Dương, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 31/10, bên ngoài khuôn viên trường. Nữ sinh bị đánh là em C.B.Y., học lớp 8 tại phân hiệu của trường. Hai học sinh liên quan đang học lớp 9 tại điểm trường chính.

Nữ sinh bị đánh vẫn phải nằm viện theo dõi, tâm lý chưa ổn định.

Thông tin ban đầu, giữa các em có mâu thuẫn từ trước. Hai học sinh lớp 9 hẹn em Y. ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra sự việc. Sau khi bị đánh, nữ sinh được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị.

Phụ huynh nữ sinh đã trình báo cơ quan công an. Về phía nhà trường, ông Dương cho biết đã yêu cầu hai học sinh lớp 9 viết tường trình, đồng thời mời gia đình các bên đến làm việc, lập biên bản và báo cáo UBND xã cùng bộ phận chuyên môn để nắm bắt tình hình.

Sáng 3/11, đại diện nhà trường tiếp tục đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nữ sinh, đồng thời trao đổi với bác sĩ để cập nhật tình trạng sức khỏe. Theo thông tin bác sĩ cung cấp, em bị tổn thương phần mềm. Tuy nhiên, do tâm lý vẫn chưa ổn định sau sự việc nên các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình để giáo dục, nhắc nhở học sinh. Việc xử lý trách nhiệm liên quan sẽ được thực hiện theo quy định; trường hợp hai gia đình không thống nhất được hướng giải quyết, cơ quan công an sẽ vào cuộc.

Theo ông Dương, mâu thuẫn giữa các học sinh xuất phát từ chuyện tình cảm nam nữ ở lứa tuổi học trò. Đây là vụ việc đánh nhau đầu tiên xảy ra tại trường từ đầu năm học đến nay.

Thầy Dương cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng một số học sinh có hành vi manh động, thiếu suy nghĩ chín chắn. Theo ông, công tác giáo dục học sinh không thể chỉ trông chờ vào nhà trường mà cần sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của gia đình và toàn xã hội.