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Tin mới vụ nam sinh ở Hà Tĩnh bị bạn đánh thủng màng nhĩ

Hoài Nam

TPO - Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với giáo viên môn Toán để xác minh trách nhiệm liên quan vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ ngay trong giờ học.

Ngày 1/11, bà Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), xác nhận nhà trường đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo B.T.T.Đ., giáo viên môn Toán, để phục vụ việc xác minh vụ nam sinh L.Đ.N. (15 tuổi, học lớp 10) bị bạn cùng lớp đánh đến thủng màng nhĩ ngay trong giờ học.

Theo quyết định, cô Đ. bị tạm đình chỉ 10 ngày công tác. Trong thời gian tạm đình chỉ, nữ giáo viên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ sự việc.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du cũng cho biết, nhà trường đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc trên.

Theo báo cáo của nhà trường, khoảng 10h15 ngày 29/10, trong tiết học môn Toán tại lớp 10D do cô B.T.T.Đ. giảng dạy, học sinh T.Đ.M.H. có hành vi đánh bạn L.Đ.N.. Toàn bộ diễn biến được camera giám sát trong lớp ghi lại.

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Trường Cao đẳng Nguyễn Du nơi xảy ra sự việc.

Sau đó, video được trích xuất và phát tán ra bên ngoài. Theo thông tin ban đầu nhà trường nắm được, việc phát tán video có liên quan đến cô giáo N.T.Q.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 10D, do sơ suất trong quá trình quản lý, sử dụng dữ liệu camera.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, ban giám hiệu đã làm việc với hai giáo viên để nghe báo cáo, tường trình và xác minh các thông tin liên quan. Đồng thời nhà trường cũng mời phụ huynh của hai học sinh đến làm việc, với sự tham gia của cán bộ Công an phường Thành Sen. Tại buổi làm việc, hai gia đình thống nhất tự thỏa thuận giải quyết sự việc.

Sau đó, gia đình đưa em N. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, có hai giáo viên đi cùng. Kết quả thăm khám xác định nam sinh bị thủng màng nhĩ trái, phải nhập viện điều trị.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam sinh dùng hộp nhựa đánh vào đầu bạn, sau đó tát liên tiếp vào vùng tai của nạn nhân ngay trong lớp học.

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Hình ảnh cắt từ camera.

Theo hình ảnh từ camera, khoảng 10h15 ngày 29/10, một nam sinh mặc áo đen cầm hộp nhựa đi thu điện thoại của các bạn để nộp lên bàn giáo viên. Khi đến bàn đầu giữa dãy lớp, nam sinh này bất ngờ dùng hộp nhựa đánh vào đầu em N..

Sau khi nộp điện thoại lên bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục quay xuống, dùng tay tát liên tiếp vào tai trái của N.. Đáng chú ý, sự việc xảy ra ngay trong giờ học, khi giáo viên môn Toán và nhiều học sinh khác có mặt trong lớp.

Theo gia đình, sau khi đi học về vào trưa cùng ngày, N. có biểu hiện đau, ù tai. Khi được hỏi, em kể bị bạn cùng lớp tát trong giờ học buổi sáng. Đến chiều, gia đình đưa nam sinh đến cơ sở y tế thăm khám.

Liên quan vụ việc, Công an phường Thành Sen cho biết đang phối hợp xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

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    #Hà Tĩnh #nam sinh #bị bạn đánh thủng màng nhĩ #nam sinh bị bạn đánh #đình chỉ cô giáo #giáo viên

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