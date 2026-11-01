Sau 10 năm đề nghị, trường cao đẳng bỏ hoang được giao cho trường THPT để mở rộng không gian học tập

TPO - Sau nhiều năm bỏ hoang, xuống cấp, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tại phường Dương Nỗ vừa được bàn giao cho TP. Huế để mở rộng không gian dạy và học của Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Ngày 1/11, thông tin từ Trường Cao đẳng Công nghiệp (CĐCN) Huế cho biết, nhà trường vừa phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục bàn giao khu nhà, đất tại cơ sở 3 ở phường Dương Nỗ về UBND TP. Huế, để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

Khu nhà, đất cơ sở 3 Trường CĐCN Huế tại phường Dương Nỗ đã được bàn giao về UBND TP. Huế, để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

Trước đó, theo quyết định của UBND TP. Huế, cơ sở nhà, đất này được tiếp nhận từ Trường CĐCN Huế (thuộc Bộ Công Thương), nhằm bàn giao, mở rộng diện tích, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục của Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Cơ sở 3 nằm tại thôn Dương Nỗ Nam, phường Dương Nỗ, có diện tích đất rộng 5.962,4m2, diện tích xây dựng 1.026,77m2 và tổng diện tích sàn 2.465,1m2.

Theo lãnh đạo Trường CĐCN Huế, đến nay, các bên đã thống nhất nội dung, ký biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định; đồng thời thông qua kế hoạch bàn giao thực địa, hoàn tất các thủ tục hạch toán và cập nhật biến động tài sản, sớm đưa cơ sở này vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Việc tiếp nhận khu nhà, đất được kỳ vọng giúp Trường THPT Phan Đăng Lưu khắc phục tình trạng thiếu phòng học, hạn chế về sân chơi, bãi tập, đáp ứng nhu cầu dạy và học ngày càng tăng.

Trước đó, như báo Tiền Phong nhiều lần phản ánh, cơ sở 3 Trường CĐCN Huế tại phường Dương Nỗ (trước đây thuộc xã Phú Dương, huyện Phú Vang cũ) bị bỏ hoang nhiều năm, nhiều hạng mục xuống cấp. Trong khi đó, Trường THPT Phan Đăng Lưu nằm liền kề lại gặp khó khăn về phòng học và không gian sinh hoạt, thể chất cho học sinh.

Từ năm 2017 đến nay, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đã nhiều lần có văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đề nghị tiếp nhận khu nhà, đất này để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu.