Nam sinh trường Ams Đoàn Lê Anh Đức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26

TPO - Hành trình chinh phục đỉnh Olympia năm thứ 26 đã tìm được chủ nhân vòng nguyệt quế. Vượt qua những màn tranh tài căng thẳng đầy kịch tính, Đoàn Lê Anh Đức đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân, một lần nữa mang vinh quang về cho ngôi trường Hà Nội – Amsterdam.

Trải qua các vòng thi tuần, tháng, quý, bốn gương mặt xuất sắc nhất tranh tài trong trận chung kết là: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Đảm nhận vai trò MC dẫn dắt tại 4 điểm cầu trực tiếp là MC Thái Trang (Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải - điểm cầu Khánh Hòa), MC Minh Tân (Khu vực Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" - điểm cầu Phú Thọ), MC Châu Khang (Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" - điểm cầu Hưng Yên) và MC Sơn Lâm (Bảo tàng Hà Nội - điểm cầu Hà Nội).

Còn tại trường quay S14 Đài truyền hình Việt Nam, vai trò MC dẫn dắt, kết nối 4 điểm cầu, truyền lửa tri thức thuộc về bộ đôi quen thuộc MC Khánh Vy và Ngọc Huy.