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Thành tích lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử 26 năm Đường lên đỉnh Olympia

Tường Kha

TPO - Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 gọi tên nhà vô địch Đoàn Lê Anh Đức – học sinh lớp chuyên Sử, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Điều này đồng nghĩa với thành tích chưa từng có trong lịch sử 26 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

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Học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức trong trận Chung kết Olympia 26. Ảnh: Duy Phạm

Trường đầu tiên có hai Quán quân Olympia liên tiếp

Ngày 1/11, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với bốn nhà leo núi: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

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Đoàn Lê Anh Đức giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26.

Trải qua những phần thi kịch tính, Đoàn Lê Anh Đức – học sinh lớp chuyên Sử, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam giành chiến thắng trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế, giành danh hiệu Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 26.

Với chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam trở thành ngôi trường đầu tiên có: Hai học sinh giành chức Vô địch Đường lên đỉnh Olympia hai năm liên tiếp. Trước Anh Đức, Trần Bùi Bảo Khánh giành chức vô địch Olympia 2025.

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Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 25.
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Phan Minh Đức - Quán quân Olympia năm thứ 10

Như vậy, đến nay, THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có 3 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Cùng có 3 nhà vô địch các năm còn có trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP Huế.

7 lần rinh cầu truyền hình, 3 lần giành vô địch

Trong lịch sử 26 năm Đường lên đỉnh Olympia, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam hiện xếp thứ hai về số lần có học sinh góp mặt tại Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, với 7 lần nếu tính cả đại diện của trường ở mùa giải thứ 26.

Những học sinh từng ghi danh ở trận đấu tranh ngôi vị quán quân gồm Phan Minh Châu (năm đầu tiên), Phan Minh Đức (năm thứ 10), Lê Duy Bách (năm thứ 16), Phạm Huy Hoàng (năm thứ 17), Vũ Nguyên Sơn (năm thứ 22), Trần Bùi Bảo Khánh (năm thứ 25) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26).

Trong số này, trường đã có 3 học sinh giành chức vô địch: Phan Minh Đức - Quán quân Olympia năm thứ 10, Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Olympia năm thứ 25 và Đoàn Lê Anh Đức – tân Quán quân Olympia năm thứ 26.

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Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức﻿ trước trận Chung kết. Ảnh: Xuân Tùng

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#Đường lên đỉnh Olympia #Đoàn Lê Anh Đức #Olympia 26 #THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam #Quán quân Olympia #Trần Bùi Bảo Khánh #kỳ tích #kỷ lục #điều chưa từng có ở Olympia

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