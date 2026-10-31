Ngôi trường nào có nhiều quán quân Đường lên đỉnh Olympia nhất?

TPO - Trước thềm Chung kết năm thứ 26 Đường lên đỉnh Olympia, cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử sân chơi trí tuệ này: Ngôi trường có nhiều học sinh lọt vào Chung kết nhất, trường có nhiều nhà vô địch nhất, trường có học sinh liên tiếp góp mặt trong trận đấu cuối cùng và trường sở hữu những chức vô địch gần nhau nhất.

Trường THPT chuyên Quốc học Huế đang dẫn đầu về số lần có học sinh lọt vào Chung kết năm và số lượng nhà vô địch. Trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TP.HCM gây ấn tượng với chuỗi 4 năm liên tiếp có học sinh góp mặt ở trận đấu cuối cùng... Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đang đứng trước cơ hội xác lập dấu mốc mới nếu đại diện của trường giành ngôi quán quân tại Olympia 26.

Cuộc thi kiến thức Đường lên đỉnh Olympia đang đi đến chặng cuối của mùa thứ 26.

Trận Chung kết năm, dự kiến diễn ra ngày 1/11/2026, sẽ xác định chủ nhân mới của vòng nguyệt quế danh giá.

Trước khi tìm ra quán quân tiếp theo, lịch sử 25 mùa giải đã qua ghi nhận nhiều dấu mốc đáng chú ý gắn với các ngôi trường trên cả nước.

Cùng điểm danh một số ngôi trường "đình đám" trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia:

THPT chuyên Quốc học Huế: Dẫn đầu số học sinh vào Chung kết và Quán quân

Trường THPT chuyên Quốc học Huế hiện là ngôi trường có nhiều học sinh góp mặt tại Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia nhất. Tổng cộng 8 lần.

8 học sinh từng đại diện ngôi trường này tranh tài ở trận đấu cuối cùng gồm: Nguyễn Nguyễn Thái Bảo (năm thứ 5), Nguyễn Mạnh Tấn (năm thứ 8), Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Thái Ngọc Huy (năm thứ 11), Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16), Nguyễn Minh Triết (năm thứ 23), Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24) và Lê Quang Duy Khoa (năm thứ 25).

Quốc học Huế - ngôi trường lập kỷ lục có 3 lần học sinh giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: QHH

Trong trận Chung kết diễn ra năm 2016, Thanh Chương gây ấn tượng khi trả lời đúng 11/12 câu hỏi ở phần thi Khởi động, giành 110 điểm. Ở phần thi Về đích, nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm và trả lời chính xác cả ba câu hỏi. Phong độ xuất sắc giúp Thanh Chương giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 340.

Không chỉ có số lần góp mặt nhiều nhất, Quốc học Huế còn là ngôi trường sở hữu nhiều nhà vô địch Olympia nhất tính đến trước Chung kết năm thứ 26.

3 học sinh mang vòng nguyệt quế về cho trường là Hồ Ngọc Hân (Quán quân năm thứ 9), Hồ Đắc Thanh Chương (Quán quân năm thứ 16) và Võ Quang Phú Đức (Quán quân năm thứ 24).

Đặc biệt, Quốc học Huế cũng đang nắm giữ kỷ lục về số điểm cao nhất mà một nhà vô địch đạt được trong trận Chung kết năm. Đó là thành tích 340 điểm của Hồ Đắc Thanh Chương tại Olympia năm thứ 16.

Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TPHCM: Bốn năm liên tiếp có học sinh vào Chung kết

Trường Phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia TPHCM là một trong những ngôi trường có thành tích đáng chú ý nhất tại Đường lên đỉnh Olympia.

Tính đến nay, trường có 5 học sinh từng góp mặt trong trận Chung kết năm, gồm: Bùi Tứ Quý (năm thứ 9), Thân Ngọc Tĩnh (năm thứ 12), Đào Nguyễn Thạnh Hưng (năm thứ 13), Nguyễn Hoàng Bách (năm thứ 14) và Nguyễn Huy Hoàng (năm thứ 15).

Đáng chú ý, từ năm 2012 đến năm 2015, học sinh của trường liên tiếp giành quyền tham dự Chung kết năm trong 4 mùa giải.

Dù chưa có học sinh giành chức vô địch, Phổ thông Năng khiếu lại có thành tích đáng nể về số lần giành ngôi Á quân. Cụ thể, Thân Ngọc Tĩnh (năm thứ 12), Đào Nguyễn Thạnh Hưng (năm thứ 13) và Nguyễn Hoàng Bách (năm thứ 14) đều về nhì tại trận Chung kết.

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm: Hai nhà vô địch cách nhau gần nhất

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) cũng là một trong những ngôi trường có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia.

Trường từng có học sinh góp mặt trong cả 3 trận Chung kết năm đầu tiên của chương trình, gồm Trần Ngọc Minh (năm 2000), Đỗ Thị Hồng Nhung (năm 2001) và Lương Phương Thảo (năm 2002).

Đáng chú ý, trong số 3 học sinh này, Trần Ngọc Minh và Lương Phương Thảo đều giành ngôi vô địch. Trần Ngọc Minh là quán quân đầu tiên trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia, còn Lương Phương Thảo đăng quang ở mùa giải thứ ba.

Như vậy, hai chức vô địch của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ cách nhau hai năm, với một mùa giải xen giữa. Đây là khoảng cách gần nhất giữa hai lần đăng quang của một trường tính đến trước Chung kết Olympia 26.

Hà Nội – Amsterdam đứng trước cơ hội xác lập kỷ lục mới

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam hiện xếp thứ hai về số lần có học sinh góp mặt tại Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, với 7 lần nếu tính cả đại diện của trường ở mùa giải thứ 26.

Những học sinh từng ghi danh ở trận đấu cuối cùng gồm Phan Minh Châu (năm đầu tiên), Phan Minh Đức (năm thứ 10), Lê Duy Bách (năm thứ 16), Phạm Huy Hoàng (năm thứ 17), Vũ Nguyên Sơn (năm thứ 22), Trần Bùi Bảo Khánh (năm thứ 25) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26).

Trong số này, trường đã có hai học sinh giành chức vô địch. Đó là Phan Minh Đức - Quán quân Olympia năm thứ 10 và Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Olympia năm thứ 25.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đang đứng trước cơ hội lập kỷ lục mới. Trong ảnh, Đoàn Lê Anh Đức chia sẻ trong hoạt động tiếp sức của nhà trường trước Chung kết Olympia 26. Ảnh: Xuân Tùng