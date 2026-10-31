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Giới trẻ

Sức nóng tại 4 điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

PV

TPO - Bên cạnh những màn đấu trí căng thẳng của các nhà leo núi, sức nóng của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia còn đến từ sự cổ vũ cuồng nhiệt tại 4 điểm cầu. Đồng hành với các thí sinh là những gương mặt MC sẽ kết nối khán giả, khuấy động không khí và tiếp thêm tinh thần cho các nhà leo núi trên hành trình chinh phục đỉnh Olympia.

Trước giờ G, dàn MC tại 4 điểm cầu Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa cùng gửi những lời chúc, lời động viên đến 4 nhà leo núi của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Nguồn: FBCT
MC Châu Khang cập nhật không khí rất sối động tại điểm cầu Hưng Yên, cổ vũ chàng trai Nguyễn Huy Quang Minh, đến từ THPT chuyên Thái Bình. Nguồn: FBNV
MC Sơn Lâm chia sẻ khoảnh khắc bắt tay 4 nhà leo núi Olympia 2026. Trước trận Chung kết quan trọng, các chàng trai có đôi điều nhắn tới các cổ động viên của mình.
﻿Trên trang cá nhân, nam MC gửi lời chúc 4 nhà leo núi thể hiện hết bản lĩnh và phong độ để cống hiến cho khán giả một trận chung kết thật mãn nhãn. Nguồn: FBNV
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Khánh Hòa biển xanh nắng vàng, vui như ngày hội, tại điểm cầu Công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải, MC Thái Trang đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về không khí chuẩn bị cho trận chung kết. Cô sẽ cùng các cổ động viên cổ vũ cho thí sinh đến từ THPT chuyên Lê Quý Đôn - Trần Võ Gia Bảo về đích giành vòng nguyệt quế. Ảnh: FBNV
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Ngày 30/10, thầy cô giáo cùng các học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức chương trình cổ vũ, tiếp sức Đoàn Lê Anh Đức trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26. Ảnh: Xuân Tùng

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#Đường lên đỉnh Olympia #Chung kết Olympia 2026 #Cổ vũ thí sinh #Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 #điểm cầu chung kết Olympia #MC Châu Khang #Nguyễn Huy Quang Minh #điểm cầu Hưng Yên #MC Sơn Lâm #MC Thái Trang

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