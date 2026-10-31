Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại biểu Quốc hội trẻ em quan tâm giải pháp bảo vệ thiếu nhi trên không gian mạng

Nguyễn Thảo

TPO - Các đại biểu thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến quyền và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Các em cũng đề xuất mở rộng cơ hội để trẻ em tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng.

Chiều 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, tập huấn đại biểu trẻ em tỉnh tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026.

tp-1.jpg
Anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phát biểu tại chương trình.

Chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và tạo cơ hội để các đại biểu trẻ em phát huy vai trò, trách nhiệm, đại diện cho tiếng nói của thiếu nhi địa phương tại phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk mong muốn các đại biểu thiếu nhi phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tự tin mang những tâm tư, nguyện vọng và khát vọng của thiếu nhi Đắk Lắk đến với diễn đàn cấp quốc gia. Đồng thời thể hiện hình ảnh đẹp của thiếu nhi Đắk Lắk thông qua tác phong, lời nói, tinh thần đoàn kết, kỷ luật.

Tại chương trình, các đại biểu thiếu nhi chia sẻ nhiều vấn đề quan tâm liên quan đến quyền và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trong đó, tập trung vào các giải pháp bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên không gian mạng, trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng Internet an toàn; xây dựng môi trường học đường thân thiện, không có bạo lực...

tp-2.jpg
Đại biểu thiếu nhi báo cáo nội dung, chương trình hành động chuẩn bị cho phiên họp giả định.

Các em cũng đề xuất mở rộng cơ hội để trẻ em tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng; quan tâm hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện học tập, phát triển, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Phạm Đức Hạnh -Trưởng phòng công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Bên cạnh đó, hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để tham gia thảo luận, trình bày ý kiến và thể hiện quan điểm tại phiên họp.

Dịp này, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi tặng những phần quà động viên các đại biểu thiếu nhi.

Xem thêm

#đại biểu #tập huấn #phiên họp #giả định #trẻ em #Đắk Lắk #phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Cùng chuyên mục

Hai tờ báo cuối cùng

Hai tờ báo cuối cùng

Thời điểm xảy ra, tôi nghĩ đó chỉ là một trải nghiệm bình thường. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới nhận ra buổi sáng đi bán báo khi còn là sinh viên đã để lại trong mình một bài học mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ.

Hạnh phúc mang hình dáng ngôi nhà và tình yêu của cha mẹ

Hạnh phúc mang hình dáng ngôi nhà và tình yêu của cha mẹ

Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là một điều gì đó rất đẹp. Cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ tôi tóc bết vì sữa, quần áo nhàu nhĩ, tay bế em gái út của tôi, mắt thâm quầng vì mất ngủ - và cha tôi vẫn nhìn mẹ bằng ánh mắt của một chàng trai đang yêu.

Kết quả bốc thăm thứ tự thi của các nhà leo núi Chung kết Olympia 26

Kết quả bốc thăm thứ tự thi của các nhà leo núi Chung kết Olympia 26

TPO - Thứ tự thi đấu của bốn thí sinh Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26 đã được xác định sau buổi bốc thăm ngày 29/10. Trong khi Trần Võ Gia Bảo hài lòng với vị trí số 3 như mong muốn, Nguyễn Huy Quang Minh lại xuất phát ở vị trí số 1 dù muốn đứng cuối. Những chia sẻ dí dỏm về vị trí xuất phát cùng hành trình chinh phục vòng nguyệt quế cũng hé lộ tâm thế của các nhà leo núi trước trận đấu quyết định.

Trào lưu giới trẻ mua váy áo dùng một lần tại Trung Quốc

Trào lưu giới trẻ mua váy áo dùng một lần tại Trung Quốc

TPO - Giới trẻ Trung Quốc mua những bộ trang phục được thiết kế riêng cho từng điểm đến, từ các bãi biển đầy nắng đến những đỉnh núi phủ tuyết, với giá chỉ vài nhân dân tệ, dù chỉ được mặc một hoặc hai lần rồi bỏ đi.

Chàng trai bán cơm gà ở chợ đêm gây chú ý, quán tăng doanh thu 100 lần

Chàng trai bán cơm gà ở chợ đêm gây chú ý, quán tăng doanh thu 100 lần

TPO - Vương Trị, chàng trai sinh sau năm 2000 bán cơm gà tại chợ đêm ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ ngoại hình được nhận xét giống diễn viên Vu Thích. Từ vài suất cơm mỗi ngày, quầy hàng của anh đắt khách gấp cả trăm lần.

Chủ tịch An Giang mong thanh niên nắm bắt cơ hội từ APEC 2027

Chủ tịch An Giang mong thanh niên nắm bắt cơ hội từ APEC 2027

TPO - Đối thoại với thanh niên, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, APEC 2027 mở ra nhiều cơ hội cho địa phương và việc làm với nhiều dự án đang triển khai kéo theo nhu cầu lớn về lao động. Do đó, thanh niên trong tỉnh cần nắm bắt cơ hội này, với mục tiêu quan trọng là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Phú Quốc.

Nhóm bạn ở Lâm Đồng 'lên đời' cho bã cà phê

Nhóm bạn ở Lâm Đồng 'lên đời' cho bã cà phê

TPO - Từ lượng bã cà phê thải ra mỗi ngày tại một quán cà phê ở Lâm Đồng, nhóm bạn trẻ đã tìm cách tận dụng nguồn nguyên liệu này để làm xà phòng. Dự án giảm lãng phí phụ phẩm, tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng và từng bước phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn.

Cảm ơn shipper!

Cảm ơn shipper!

Tôi từng có thói quen mở cửa, nhận hàng từ shipper, nói “cảm ơn” rồi đóng cửa. Một đơn hàng được giao đến nghĩa là một việc đã xong. Người đặt đã nhận được món đồ, người giao đã hoàn thành chuyến. Hai người xa lạ gặp nhau trong vài chục giây, đôi khi còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau.

“Farm” bí kíp viết lách siêu cấp bá khí cùng trợ lý AI từ Chiến thần Ngữ Văn

“Farm” bí kíp viết lách siêu cấp bá khí cùng trợ lý AI từ Chiến thần Ngữ Văn

TPO - “Chiến thần Ngữ Văn” Đinh Hằng, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Em Xinh Chi Xê đã xuất hiện đầy "bá khí" tại hội trường của trường Tây Úc (TP.HCM). Không chỉ nhận về “cơn mưa” quà tặng, cư dân trường còn được “farm” bí kíp học Văn cực chất và tư duy sáng tạo tại school tour của nhà Hoa.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe