Đặc sản Hà Tĩnh lên phiên chợ số

TPO - Thông qua “Phiên chợ số”, tuổi trẻ Hà Tĩnh phối hợp với các ngành, đơn vị kết nối KOL, KOC quảng bá, livestream bán hàng trên nền tảng số, góp phần hỗ trợ thanh niên, hợp tác xã và cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Phát huy sức trẻ trong chuyển đổi số

Sáng 31/10, tại Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân), Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai mạc chương trình “Phiên chợ số” livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản Hà Tĩnh. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số trong và ngoài tỉnh.

Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đại diện Ban Tổ chức trao quà lưu niệm cho các KOL, KOC tham gia chương trình “Phiên chợ số” tại Hà Tĩnh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động livestream giới thiệu và bán hàng trực tiếp trên nền tảng TikTok. Các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung số được bố trí thành hai nhóm tại hai gian hàng livestream, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, chia sẻ thông tin về nguồn gốc, chất lượng, quy trình sản xuất và tương tác với người xem.

Đại diện Ban Tổ chức trao quà lưu niệm cho các KOL, KOC tham gia chương trình “Phiên chợ số” tại Hà Tĩnh.

Thông qua hình thức bán hàng trực tuyến, các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản Hà Tĩnh có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng, từng bước mở rộng kênh phân phối trên môi trường số. Việc kết hợp trải nghiệm thực tế với livestream bán hàng cũng góp phần đổi mới phương thức quảng bá, xúc tiến thương mại, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Đưa sản phẩm địa phương đến gần người tiêu dùng

Trước đó, trong hai ngày 29-30/10, các KOL, KOC đã đồng hành cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh trong hành trình khám phá, trải nghiệm các sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống và điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh.

Đoàn đã tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất nước mắm Luận Nghiệp, cà muối dì Lài, nem chua Ý Bình, mắm tép Hoa Hào; trải nghiệm ẩm thực địa phương, khám phá Khu du lịch sinh thái Đá Bạc Eco và check-in đồi chè Sơn Kim 2.

Tại các điểm đến, những trải nghiệm thực tế được chuyển tải thành hình ảnh, video và nội dung sáng tạo trên mạng xã hội. Qua đó, các nhà sáng tạo nội dung không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn lan tỏa câu chuyện về làng nghề, văn hóa, cảnh quan và con người Hà Tĩnh.

Việc trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất giúp KOL, KOC có thêm thông tin để giới thiệu sản phẩm một cách sinh động, gần gũi. Đây cũng là cầu nối để các cơ sở sản xuất tiếp cận phương thức quảng bá mới, khai thác hiệu quả sức lan tỏa của mạng xã hội trong xây dựng thương hiệu và tìm kiếm khách hàng.

Trong hai ngày 29 - 30/10/2026, các nhà sáng tạo nội dung số trong và ngoài tỉnh đã tham gia hành trình trải nghiệm, khám phá các sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống và những điểm đến du lịch tiêu biểu của Hà Tĩnh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tham gia quảng bá đặc sản miền quê.

Đối với thanh niên, chương trình mở ra cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng về thương mại điện tử, sáng tạo nội dung số và kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến. Qua đó, khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế, khởi nghiệp và tham gia quảng bá sản phẩm quê hương.

Chia sẻ về chương trình, chị Nguyễn Ny Hương – Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đánh giá, “Phiên chợ số” không chỉ là hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản địa phương mà còn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên tiếp cận, làm chủ các phương thức kinh doanh trên nền tảng số.

Thông qua việc kết nối với các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung, chương trình góp phần đổi mới cách thức quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế quê hương. Thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên ứng dụng công nghệ số, phát triển các mô hình khởi nghiệp, kinh doanh trực tuyến, góp phần đưa sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đến với đông đảo người tiêu dùng.