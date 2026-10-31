Chuyên gia Nhật chỉ cách biến quần áo thành phao, phòng chống đuối nước

TPO - Không chỉ dừng lại ở việc học bơi, cán bộ, giáo viên và học sinh Thủ đô đã được các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp trang bị những kỹ năng sinh tồn, trong đó có việc biến trang phục đang mặc thành phao cứu sinh, kỹ thuật “kết bè” chống chọi với sóng dữ và nguyên tắc vàng thoát hiểm dưới nước.
Ngày 30/10 vừa qua, đêm hội Halloween 2026: Delirium chính thức diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật và sân khấu kịch đặc sắc, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.
TPO - Ngoài xem phim kinh dị, hóa trang vào dịp Halloween, giới trẻ TPHCM đang hào hứng với trải nghiệm bị "ma" hù dọa. Những ngày cao điểm, mỗi "nhà ma" thu hút hàng trăm khách đến trải nghiệm.
TPO - Bên cạnh những màn đấu trí căng thẳng của các nhà leo núi, sức nóng của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia còn đến từ sự cổ vũ cuồng nhiệt tại 4 điểm cầu. Đồng hành với các thí sinh là những gương mặt MC sẽ kết nối khán giả, khuấy động không khí và tiếp thêm tinh thần cho các nhà leo núi trên hành trình chinh phục đỉnh Olympia.
TPO - Cận đúng 1,5 diop không mặc nhiên bị loại khỏi diện tuyển chọn nhập ngũ; hình xăm nhỏ ở vị trí lộ diện vẫn có thể được xem xét. Đại tá Đàm Xuân Bách - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn, làm rõ các điều kiện trong đợt tuyển quân năm 2027.
TPO - Các đại biểu thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến quyền và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Các em cũng đề xuất mở rộng cơ hội để trẻ em tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng.
Có những hành trình không được bắt đầu bằng một chuyến đi. Không có những con đường xa, không có những vùng đất mới, cũng chẳng có một chiếc vali được kéo theo cả hành trình ấy.
TPO - Không trực tiếp bước vào cuộc đua kiến thức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp lửa cho nhà leo núi của trường theo cách riêng. Nhiều tiết mục biểu diễn và món quà đặc biệt được chuẩn bị dành tặng Đoàn Lê Anh Đức trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26.
Thời điểm xảy ra, tôi nghĩ đó chỉ là một trải nghiệm bình thường. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới nhận ra buổi sáng đi bán báo khi còn là sinh viên đã để lại trong mình một bài học mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là một điều gì đó rất đẹp. Cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ tôi tóc bết vì sữa, quần áo nhàu nhĩ, tay bế em gái út của tôi, mắt thâm quầng vì mất ngủ - và cha tôi vẫn nhìn mẹ bằng ánh mắt của một chàng trai đang yêu.
TPO - Gần 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh dự kiến hội tụ tại điểm cầu Đền Hùng ngày 1/11 để cổ vũ Lý Thái Dương - học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.
TPO - Thứ tự thi đấu của bốn thí sinh Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26 đã được xác định sau buổi bốc thăm ngày 29/10. Trong khi Trần Võ Gia Bảo hài lòng với vị trí số 3 như mong muốn, Nguyễn Huy Quang Minh lại xuất phát ở vị trí số 1 dù muốn đứng cuối. Những chia sẻ dí dỏm về vị trí xuất phát cùng hành trình chinh phục vòng nguyệt quế cũng hé lộ tâm thế của các nhà leo núi trước trận đấu quyết định.
TPO - Giới trẻ Trung Quốc mua những bộ trang phục được thiết kế riêng cho từng điểm đến, từ các bãi biển đầy nắng đến những đỉnh núi phủ tuyết, với giá chỉ vài nhân dân tệ, dù chỉ được mặc một hoặc hai lần rồi bỏ đi.
TPO - Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Trại giam Thủ Đức tại Lâm Đồng đã tổ chức vận động, trao tặng 600 thùng nước suối và 200 thùng sữa nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt phạm nhân trốn trại Trại giam A2 tại Khánh Hòa.
TPO - Vương Trị, chàng trai sinh sau năm 2000 bán cơm gà tại chợ đêm ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ ngoại hình được nhận xét giống diễn viên Vu Thích. Từ vài suất cơm mỗi ngày, quầy hàng của anh đắt khách gấp cả trăm lần.
TPO - Đối thoại với thanh niên, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, APEC 2027 mở ra nhiều cơ hội cho địa phương và việc làm với nhiều dự án đang triển khai kéo theo nhu cầu lớn về lao động. Do đó, thanh niên trong tỉnh cần nắm bắt cơ hội này, với mục tiêu quan trọng là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Phú Quốc.
TPO - Trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia, nhiều thí sinh ghi dấu ấn từ tấm vé điểm nhì cao nhất đi sâu đến trận Chung kết năm và có người đã thành công giành vòng nguyệt quế vô địch.