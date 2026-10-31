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Giới trẻ

Chuyên gia Nhật chỉ cách biến quần áo thành phao, phòng chống đuối nước

Xuân Tùng

TPO - Không chỉ dừng lại ở việc học bơi, cán bộ, giáo viên và học sinh Thủ đô đã được các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp trang bị những kỹ năng sinh tồn, trong đó có việc biến trang phục đang mặc thành phao cứu sinh, kỹ thuật “kết bè” chống chọi với sóng dữ và nguyên tắc vàng thoát hiểm dưới nước.

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Ngày 31/10, tại Bể bơi Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2), Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội chỉ đạo, Cung Thiếu nhi Hà Nội phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi. Đây là hoạt động điểm cấp Thành phố, mở đầu cho chuỗi hoạt động trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước quy mô lớn trong năm học 2026 - 2027 và cao điểm hè năm 2027. Ảnh: Xuân Tùng
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Tham gia tập huấn có cán bộ, giáo viên và học sinh, trong đó có đại diện Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên giáo dục thể chất của 126 xã, phường trên địa bàn Thành phố.
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Anh Dương Minh Đức - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố﻿, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội nêu rõ, phòng, chống đuối nước không chỉ là dạy trẻ biết bơi. Ngay cả người đã biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu thiếu kỹ năng ứng phó. Điều quan trọng là giúp các em nhận diện nguy cơ, biết tự bảo vệ, sử dụng vật nổi và kêu gọi trợ giúp đúng cách. Mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay có thể góp phần bảo vệ an toàn, thậm chí cứu sống một con người.
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Theo kế hoạch của Thành Đoàn Hà Nội, chuỗi hoạt động sẽ kéo dài liên tục với lộ trình bài bản. Từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, các lớp tập huấn sẽ được nhân rộng tại 11 cụm xã, phường với sự đồng hành của Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đặc biệt, từ tháng 6 đến tháng 8/2027 - giai đoạn cao điểm xảy ra tai nạn đuối nước trong kỳ nghỉ hè, Cung Thiếu nhi sẽ tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu và các “Trại kỹ năng” thực chiến, đáp ứng nhu cầu rèn luyện kỹ năng của đông đảo thanh thiếu nhi.
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Tại buổi tập huấn, các chuyên gia Nhật Bản về phòng chống đuối nước gồm Giáo sư Tsubakimoto Shozo, Huấn luyện viên Koike Tadaaki và Huấn luyện viên Ayusawa Takanori đã giới thiệu phương pháp an toàn dưới nước được nghiên cứu, triển khai trong thời gian dài tại Nhật Bản.
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Theo các chuyên gia, thực tế đau lòng cho thấy nhiều vụ đuối nước xảy ra với cả những trẻ đã biết bơi nhưng thiếu kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố bất ngờ. Do đó, chương trình không đặt nặng kỹ thuật bơi﻿ thành tích mà tập trung tuyệt đối vào kỹ năng nhận diện nguy cơ và bảo toàn tính mạng.
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Người tham gia được hướng dẫn các nội dung như: nhận diện nguy cơ, phòng, chống đuối nước; kỹ năng báo động, gọi trợ giúp và ứng phó an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước; kỹ năng bơi, nổi và tự bảo vệ khi đang mặc quần áo; sử dụng áo phao, vật nổi và cách tạo vật nổi từ những vật dụng thông thường; kỹ thuật hỗ trợ người gặp nạn từ vị trí an toàn.
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Tại chương trình, các học viên đã được giới thiệu, hướng dẫn việc tận dụng trang phục đang mặc thành vật nổi cứu sinh. Giáo sư Tsubakimoto Shozo lưu ý, nếu không may rơi xuống nước, việc đầu tiên là phải giữ bình tĩnh. Khi xung quanh không có phao, hãy tận dụng chính quần áo như quần dài, áo phao... của mình.
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Bên cạnh kỹ năng cá nhân, bài học “kết nối thành bè” khi ở môi trường nước rộng lớn cũng để lại ấn tượng mạnh. Giáo sư Tsubakimoto Shozo dẫn giải: Giả sử rơi xuống biển có sóng﻿ lớn, nếu chỉ nổi một mình, các em rất dễ bị sóng cuốn và nhanh kiệt sức. Nhưng khi nhiều người cùng kết hợp, đan tay tạo thành khối như những cây tre gộp lại thành bè, chúng ta sẽ đứng vững hơn trước sóng gió và kéo dài thời gian chờ lực lượng cứu hộ tới.
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Sau phần lý thuyết, các bạn nhỏ cùng thầy cô giáo đã trực tiếp xuống bể bơi thực hành các kỹ thuật bơi nổi sinh tồn, bơi với áo phao và phối hợp nhóm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đội ngũ cứu hộ, y tế.
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Chương trình cũng dành thời gian để cán bộ, giáo viên, học sinh trao đổi, hỏi đáp trực tiếp với các chuyên gia. Điểm đáng chú ý của chương trình là mỗi xã, phường đều cử cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên tham gia sẽ Đây là lực lượng nòng cốt, sau tập huấn sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi tại địa phương, trường học và địa bàn dân cư.

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#Thành Đoàn Hà Nội #phòng chống đuối nước #kỹ năng sinh tồn #chuyên gia Nhật Bản #học sinh Hà Nội #biến quần áo thành phao #kết bè sinh tồn #Cung Thiếu nhi Hà Nội

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