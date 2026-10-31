Huế xây dựng khu dân cư không ma túy trong thanh thiếu niên

TPO - Mô hình điểm được Thành Đoàn Huế triển khai tại phường Kim Long giai đoạn 2026-2030, nhằm phòng ngừa ma túy, tệ nạn xã hội từ cơ sở, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Ngày 31/10, Thành Đoàn Huế triển khai mô hình điểm Khu dân cư không có ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên giai đoạn 2026-2030 tại phường Kim Long.

Mô hình hướng đến nâng cao hiệu quả phòng ngừa ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên từ địa bàn dân cư, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân chung tay xây dựng cộng đồng an toàn.

Ra mắt mô hình điểm "Khu dân cư không có ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên" giai đoạn 2026-2030 tại phường Kim Long.

Với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, thanh thiếu niên làm trung tâm và khu dân cư làm địa bàn triển khai, Đoàn phường Kim Long tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy, tệ nạn xã hội cho người trẻ.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn tăng cường phối hợp với công an phường, Mặt trận, các đoàn thể và tổ dân phố để nắm bắt tình hình, phát hiện sớm những nguy cơ phát sinh từ cơ sở.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, tình nguyện cũng được chú trọng nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thu hút thanh thiếu niên tham gia, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Tổ chức ký cam kết giữa các chi đoàn tổ dân phố, trường học về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Tại chương trình, Đoàn phường Kim Long ra mắt Đội hình thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện mô hình tại các khu dân cư; tổ chức ký cam kết giữa các chi đoàn tổ dân phố, trường học và phát động tuần hành tuyên truyền phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Thông qua mô hình, tuổi trẻ phường Kim Long đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng địa bàn không ma túy, góp phần ngăn ngừa tệ nạn xã hội từ sớm, từ xa, tạo điều kiện để thanh thiếu niên phát triển lành mạnh và tích cực tham gia xây dựng cộng đồng văn minh.