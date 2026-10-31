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Giới trẻ

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Mùa Halloween, giới trẻ mê hóa trang, check-in bí ngô khổng lồ

Gia Linh

TPO - Không chỉ dừng lại ở những bộ trang phục hóa trang hay phụ kiện kinh dị, Halloween năm nay còn được người trẻ đón nhận qua những chiếc bánh tạo hình độc đáo, góc check-in ma mị tại các quán cà phê và loạt đồ trang trí bắt mắt. Tuy nhiên, thị trường đồ trang trí lại khá trầm lắng.

Cuối tháng 10, không khí Halloween xuất hiện tại nhiều quán cà phê, tiệm bánh và địa điểm vui chơi. Thay vì tập trung vào những hình ảnh kinh dị truyền thống, nhiều không gian được trang trí theo phong cách kết hợp giữa Halloween và sắc màu mùa thu, tạo điểm nhấn thu hút giới trẻ.

Tại các quán cà phê, những quả bí ngô đủ kích cỡ, cành cây khô, mạng nhện, giỏ mây và tán lá đỏ, cam được sắp đặt thành các góc check-in. Một số địa điểm còn đầu tư tiểu cảnh công phu, kết hợp hoa tươi, rơm và vật dụng mang hơi hướng cổ điển.

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Không gian các quán cà phê được trang trí phong cách Halloween và sắc màu mùa thu với bí ngô khổng lồ và lá phong.

Đáng chú ý, tại một quán cà phê trên phố Châu Long (Hà Nội), không gian mang chủ đề “Ngôi nhà bí ngô” thu hút sự chú ý của khách hàng với quả bí ngô nặng 265kg, được vận chuyển hơn 1.400km từ Đà Lạt ra Hà Nội. Những giàn bí nhiều kích cỡ, hoa tươi và xe đẩy trang trí được bố trí trong khuôn viên biệt thự cổ, tạo thành nhiều góc chụp ảnh độc đáo.

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Bạn trẻ háo hức check-in với tại các quán cà phê.

Không chỉ đến để thưởng thức đồ uống, nhiều bạn trẻ lựa chọn các quán cà phê trang trí theo mùa làm điểm gặp gỡ, chụp ảnh và lưu giữ khoảnh khắc cùng bạn bè. Halloween vì thế không đơn thuần là dịp hóa trang mà còn trở thành cơ hội trải nghiệm những không gian mới lạ.

Bên cạnh đó, bánh ngọt cũng trở thành một phần được chú ý trong mùa lễ hội. Nhiều tiệm bánh giới thiệu thực đơn theo chủ đề với các sản phẩm như cupcake, donut, bánh quy, su kem, tart bí ngô và bánh kem tạo hình.

Những chiếc bánh được trang trí thành hình bí ngô, bóng ma, đầu lâu, dơi, nhện hay phù thủy, sử dụng các gam màu cam, đen, trắng và tím đặc trưng. Một số tiệm còn thiết kế set bánh theo chủ đề riêng, kết hợp nhiều kích thước và hình dáng, thậm chí cá nhân hóa theo yêu cầu của khách hàng.

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Những mẫu bánh ngọt mang chủ đề Halloween được nhiều tiệm bánh giới thiệu trong mùa lễ hội.

Giá cupcake, donut và bánh quy trang trí thường dao động khoảng 25.000-60.000 đồng/chiếc. Các set bánh mini có giá từ vài trăm nghìn đồng, trong khi bánh kem tạo hình hoặc khay bánh thiết kế riêng có mức giá cao hơn tùy độ cầu kỳ.

Những sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức mà còn trở thành điểm nhấn cho các buổi liên hoan, tiệc hóa trang. Nhiều người trẻ cũng lựa chọn mua bánh theo chủ đề, kết hợp trang phục và phụ kiện đơn giản để tổ chức tiệc Halloween tại nhà cùng bạn bè.

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Bộ ảnh hóa trang của dàn sao trẻ Châu Bùi, Văn Mai Hương, Erik, Phan Mạnh Quỳnh thành các nhân vật như Peter Pan, Tinkerbell ở xứ sở thần tiên... được đầu tư công phu, khiến cộng đồng mạng thích thú.
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Hậu trường buổi chụp hình
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Trái ngược với sự đầu tư hóa trang, chụp ảnh check in, thị trường đồ trang trí truyền thống lại khá trầm lắng. Đến nay, phố Hàng Mã (Hà Nội) vẫn rực rỡ với đèn bí ngô, mặt nạ, áo choàng phù thủy và mô hình bộ xương, nhưng lượng khách mua sắm thưa thớt.

Một số tiểu thương trên phố Hàng Mã cho biết sức mua năm nay giảm khoảng 60% so với năm trước. Các mặt hàng phổ biến có giá khoảng 80.000-500.000 đồng. Một số cửa hàng đã giảm giá 10-20% để kích cầu nhưng sức mua vẫn chưa cải thiện đáng kể.

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Phố Hàng Mã (Hà Nội) được trang trí rực rỡ dịp Halloween nhưng sức mua kém.

Theo các tiểu thương, người tiêu dùng năm nay có xu hướng hạn chế mua sắm phụ kiện, nhiều gia đình chỉ chọn một vài món đồ đơn giản cho trẻ nhỏ. Lượng khách đặt hàng số lượng lớn từ trường học, quán cà phê và các địa điểm tổ chức lễ hội hóa trang cũng giảm rõ rệt. Trước tình hình này, nhiều hộ kinh doanh dè dặt nhập thêm hàng, chuyển dần sang chuẩn bị mùa Giáng sinh.

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#Halloween 2026 #giới trẻ #quán cà phê #bánh Halloween #phố Hàng Mã #đồ trang trí #check-in Halloween #bí ngô khổng lồ #Châu Bùi Halloween

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