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Giới trẻ

Hàng nghìn người lạ dự đám cưới chú rể mồ côi

Tú Oanh

TPO - Không muốn mâm cỗ cưới hiu quạnh, chú rể 24 tuổi ở Trung Quốc đăng video mời cư dân mạng. Anh không ngờ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, hơn 2.000 vị khách lạ mang quà đến chung vui.

Theo The Paper, nhân vật chính trong câu chuyện là Xu Chenghong, thường được biết đến với biệt danh "Tiểu Tiểu Từ" trên mạng xã hội. Anh sống tại thôn Vân Phong, huyện Di Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam.

Xu Chenghong trải qua tuổi thơ nhiều mất mát. Cha qua đời vì bệnh khi anh mới 3 tuổi. Hai năm sau, mẹ đi bước nữa, hai anh em nương tựa vào bà nội. Tuy nhiên, bà cũng qua đời không lâu sau đó.

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Xu sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vắng tình thân.

Hai anh em lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học từ bậc trung học cơ sở để đi làm kiếm sống. Xu từng làm nhiều việc ở các địa phương khác nhau, trong đó có công việc phân loại hàng hóa tại công ty chuyển phát nhanh ở Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang.

Xu Chenghong quen vợ qua một buổi livestream trên mạng xã hội. Khi đó, anh làm việc tại Sơn Đông, còn bạn gái học đại học ở Liêu Ninh. Năm 2023, lần đầu gặp mặt, cô không may gặp tai nạn giao thông. Biết tin, anh vượt quãng đường khoảng 800 km để đến chăm sóc cô. Sự quan tâm ấy trở thành bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người.

Tuy nhiên, chuyện tình ban đầu vấp phải sự phản đối từ gia đình cô gái vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn của chàng trai. Bằng sự chân thành và nỗ lực làm việc, Xu dần thuyết phục được gia đình bạn gái. Sau ba năm, anh tích góp được khoảng 160.000 nhân dân tệ (khoảng 620 triệu đồng) để cưới vợ.

Đám cưới của anh và bạn gái dự kiến diễn ra ngày 31/10. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, có một vấn đề khiến Xu Chenghong lo lắng. Đó là gia đình ít người thân, đám cưới có thể không có nhiều khách đến chung vui.

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Xu Chenghong và bạn gái vượt qua sự phản đối của gia đình để nên duyên vợ chồng.

Ngày 25/10, Xu đăng video trên mạng xã hội, mời cư dân mạng đến dự hôn lễ. Anh chỉ hy vọng khoảng 10-20 người đến chung vui, giúp các bàn tiệc có thêm khách. Không ngờ, lời mời nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng.

Sina đưa tin tính đến trưa 28/10 có khoảng 2.000-3.000 cư dân mạng đến địa phương, trong khi nhiều người khác thông báo đang trên đường tới. Những vị khách không quen thậm chí mang theo cả lợn, rau củ, cá, bàn ghế và tủ đông để hỗ trợ chuẩn bị tiệc cưới. Số khác còn chủ động liên hệ đầu bếp, góp sức lo liệu việc ăn uống cho khách.

Do lượng khách vượt xa dự kiến, địa điểm tổ chức ban đầu không còn đáp ứng được nhu cầu. Chính quyền địa phương đã phối hợp chuyển tiệc cưới đến quảng trường tại thôn Hoành Điếm Tử, thuộc hương Lạc Vượng, đồng thời hỗ trợ điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo Tân Hoa xã, đến trước ngày cưới, những lời chúc phúc đã vượt khỏi không gian mạng, trở thành cuộc gặp gỡ thực sự giữa những người xa lạ. Nhiều người vượt quãng đường dài để đến dự không phải vì quen biết cô dâu, chú rể, mà bởi xúc động trước câu chuyện cuộc đời của chàng trai.

Cô dâu La Xuy cũng bày tỏ sự bất ngờ trước tình cảm nhận được. Cô cho biết dù mọi người chỉ biết nhau qua màn hình, những lời chúc và sự giúp đỡ ấy vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp.

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Đám cưới của chú rể mồ côi đông như trẩy hội.

Trước thịnh tình ngoài dự kiến, Xu Chenghong nhiều lần cảm ơn khách phương xa, đồng thời nhắc mọi người chú ý an toàn khi di chuyển trên những tuyến đường miền núi. Anh cũng mong khách không vì đám cưới của mình mà ảnh hưởng đến công việc và lịch trình cá nhân.

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