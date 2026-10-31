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Giáo dục

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Bảo vệ môi trường sống bắt đầu từ giáo dục học sinh

Hà Linh

TPO - Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm chung đối với sự phát triển bền vững của đất nước và tương lai của dân tộc, theo ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT).

Bộ GD&ĐT phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Học sinh với lối sống xanh ngày 30/10 tại Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Xuân An Việt nhấn mạnh, môi trường là không gian sống của mỗi chúng ta, là nền tảng cho sự phát triển của con người và xã hội. Tuy nhiên, những vấn đề như ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa, suy giảm tài nguyên, thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức đối với cuộc sống hôm nay cũng như tương lai của các thế hệ mai sau.

Những thách thức ấy cần được giải quyết bằng các chủ trương, chính sách, giải pháp khoa học, công nghệ cùng sự thay đổi trong nhận thức, thái độ và hành vi của từng cá nhân, gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Trong đó, giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhà trường góp phần hình thành phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm và thói quen sống tích cực. Giáo dục về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cần được gắn với đời sống hằng ngày, với những việc làm cụ thể, để mỗi học sinh hiểu đúng, biết làm và tự giác thực hành.

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Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT).

Vì vậy, Bộ GDĐT xác định giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, hình thành hành vi xanh và lối sống có trách nhiệm.

Theo ông Việt, các trường học hướng tới xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, an toàn, khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh chủ động tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực.

Các phong trào thi đua và hoạt động truyền thông chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo được chuyển biến trong nhận thức, chuyển hóa thành thói quen và hành động thường xuyên, bền vững.

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Học sinh trình diễn lan tỏa hành động thiết thực bảo vệ môi trường

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã tích hợp kiến thức phòng, chống thiên tai vào chương trình giáo dục phổ thông ở cả ba cấp học, phát triển tài liệu trong chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học sư phạm. Cùng với đó công tác tập huấn, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức được đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tại Việt Nam cho rằng, biến đổi khí hậu và môi trường không chỉ là câu chuyện về một tương lai xa. Đó là câu chuyện về sức khỏe, sự an toàn, việc học tập và những cơ hội của chính các em ngay hôm nay.

Do đó, vai trò giáo dục về biến đổi khí hậu và môi trường, phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đến xây dựng trường học và cộng đồng an toàn, có khả năng thích ứng là rất quan trọng.

Cũng tại chương trình, em Trần Quỳnh Anh, Trường THCS Quang Trung (Thái Nguyên) chia sẻ, em và các bạn ý thức được rằng, để bảo vệ môi trường sống xanh, cần phải quan tâm đến từng hành động nhỏ ngay từ hôm nay.

Trong đó có việc để rác đúng nơi quy định, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, bảo vệ hệ sinh thái, chủ động phòng tránh rủi ro và nâng cao nhận thức của những người xung quanh.

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Em Trần Quỳnh Anh, Trường THCS Quang Trung (Thái Nguyên) chia sẻ tại chương trình.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho rằng, để những hoạt động thực sự có chiều sâu và hiệu quả lâu dài, cần chú trọng nâng cao nhận thức, chuyển từ hiểu biết sang hành động và phát huy vai trò chủ thể của học sinh.

Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khuyến khích các nhà trường xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn.

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#giáo dục môi trường #h sinh sống xanh #bảo vệ môi trường #biến đổi khí hậu #Bộ GD&ĐT #UNICEF Việt Nam #trường học xanh

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