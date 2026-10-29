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Giáo dục

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Kỳ thi năm 2027, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm như ở Tuyên Quang

Thanh Hiền

TPO - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, có sự bàn bạc và phân công công việc rõ ràng, ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi.

Không phải bệnh thành tích

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027 ngày 29/10, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá, kỳ thi năm nay diễn ra trên phạm vi toàn quốc với hơn 1 triệu thí sinh dự thi, đông nhất từ trước đến nay. Từ trung ương đến địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tổ chức kỳ thi thành công.

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Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu không để tái diễn sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi năm 2027. Ảnh: Thanh Hiền.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kỳ thi vẫn xảy ra tiêu cực, điển hình là vụ việc tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Theo Thứ trưởng, đây là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, có sự bàn bạc và phân công công việc rõ ràng, ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi và niềm tin của xã hội đối với kỳ thi.

Theo Thứ trưởng, những vi phạm trong quy chế thi không phải là bệnh thành tích mà đó là nhận thức về pháp luật rất hạn chế của những người vi phạm, cố tình vi phạm. Nói bệnh thành tích là một cách nói giảm nhẹ bản chất của những hành vi vi phạm.

Thứ trưởng chia sẻ thêm, khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hỏi về quan điểm xử lý vụ việc, Bộ GD&ĐT xác định phải xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính răn đe và cảnh tỉnh đối với toàn ngành. Những người có trình độ, có chức vụ, được giao nhiệm vụ nhưng cố tình vi phạm không thể dung thứ.

Quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu tuyệt đối không để những sai phạm, như vụ việc ở trường THPT chuyên Tuyên Quang xảy ra.

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Một số giải pháp công nghệ nhằm ngăn chặn thi cử được giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hiền.

Giải pháp không chỉ nằm ở việc phát hiện và xử lý vi phạm, mà còn phải chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro. Các điểm thi có thể tăng cường camera trong các phòng thi, thiết bị quét an ninh. Đồng thời rà soát quy chế hiện hành, những nội dung đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để nhận diện các kẽ hở có thể bị lợi dụng, từ đó xây dựng biện pháp kiểm soát phù hợp.

“Dù máy móc công nghệ tối tân đến đâu, thì yếu tố quyết định vẫn là con người. Khi mà những người được Đảng, Nhà nước, ngành giao cho tổ chức kỳ thi lại chủ ý quyết tâm thực hiện hành vi gian lận thì rất khó. Phải lấy bài học của Tuyên Quang về vi phạm nghiêm trọng quy chế là bài học điển hình cho công tác kiểm soát”, ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng chia sẻ thêm, mới đây, Chỉ thị số 37 ngày 20/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo yêu cầu việc phòng, chống gian lận cần được thực hiện xuyên suốt, không chỉ đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT hay tuyển sinh mà còn trong toàn bộ hoạt động kiểm tra, đánh giá của ngành giáo dục.

Vụ sai phạm tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tính đến nay cơ quan công an đã khởi tố 41 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã hủy kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 đối với điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tổ chức thi lại vào ngày 14 và 15/8/2026.

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#Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng #kỳ thi năm 2027 #sai phạm #Tuyên Quang #gian lận thi cử #Bộ Giáo dục và đào tạo

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