Thầy giáo người nước ngoài bạo lực với học sinh lớp 2 trong giờ tiếng Anh tại Cần Thơ

TPO - Trong giờ học tiếng Anh tăng cường tại một trường tư thục ở TP. Cần Thơ, giáo viên người nước ngoài bất ngờ có hành vi tát vào mặt, túm cổ nhấc bổng học sinh lớp 2 ra khỏi lớp.

Ngày 28/10, Trường Phổ thông Việt - Hoa (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc một giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Anh có hành vi bạo lực với học sinh trong giờ học.

Theo thông tin ban đầu và hình ảnh từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 22/9, tại lớp 2A2 của trường. Vào thời điểm trên, lớp học có 36 học sinh được chia thành hai nhóm nhỏ để thực hành giao tiếp với giáo viên nước ngoài.

Hình ảnh thầy giáo dạy tiếng Anh người nước ngoài túm cổ một học sinh đưa ra khỏi lớp ở Trường Phổ thông Việt - Hoa. (Ảnh: Cắt từ video)

Đoạn video ghi lại cảnh bên trong phòng học kéo dài hơn 1 phút cho thấy, ngoài các em học sinh mặc đồng phục ngồi học, trong lớp còn có hai người đàn ông (một người mặc áo trắng và một người mặc áo nâu).

Trong lúc đứng lớp, người mặc áo nâu bất ngờ bước xuống khu vực bàn học, dùng tay tát vào mặt 2 học sinh ngồi bàn đầu phía bên phải trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác và người đàn ông mặc áo trắng.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông trên tiếp tục đi tới bàn thứ hai ở dãy giữa, lôi tay và túm cổ một học sinh khác nhấc bổng lên và đưa ra khỏi lớp. Khi quay trở lại phòng học, người đàn ông này tiếp tục tát thêm một học sinh ngồi bàn đầu.

Toàn bộ sự việc diễn ra trước sự có mặt của cả lớp và người đàn ông mặc áo trắng.

Lãnh đạo Trường Phổ thông Việt - Hoa xác nhận vụ việc xảy ra tại trường, và cho biết, người có hành vi bạo lực với học sinh là giáo viên dạy tiếng Anh, 35 tuổi, quốc tịch Nga. Người mặc áo trắng đi cùng là trợ giảng người Việt.

Cả hai không phải giáo viên cơ hữu của trường mà được một trung tâm Anh ngữ bên ngoài đưa sang giảng dạy theo hợp đồng liên kết với trường.

Trường Phổ thông Việt - Hoa ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ, nơi xảy ra vụ việc giáo viên nước ngoài bạo lực với học sinh.

Theo Trường Phổ thông Việt - Hoa, hợp đồng liên kết giữa nhà trường và trung tâm Anh ngữ về chương trình Anh văn tăng cường (trình độ tiểu học và trung học cơ sở) có thời hạn 1 năm, tính từ ngày 8/6/2026 đến 31/5/2027. Riêng giáo viên người Nga bắt đầu vào trường giảng dạy từ ngày 18/8.

Nhà trường thông tin thêm, trước khi xảy ra sự việc, giáo viên này tỏ ra vui vẻ, các em học sinh cũng thoải mái chạy đến giao lưu. Tuy nhiên, vào khoảng 8 phút cuối tiết học, giáo viên bất ngờ có hành vi bạo lực nói trên.

Do hệ thống camera an ninh của phòng học chỉ ghi hình mà không thu âm, nhà trường vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến hành động bạo lực trên của giáo viên.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Việt - Hoa đã gửi lời xin lỗi trực tiếp đến các em học sinh và phụ huynh có liên quan, trình báo cơ quan công an để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Phía trung tâm Anh ngữ quản lý giáo viên này cũng có quyết định cắt hợp đồng làm việc với nam giáo viên người Nga.

Trường phổ thông Việt - Hoa là trường tư thục hoạt động hơn 20 năm nay tại TP. Cần Thơ, hiện quy tụ hơn 1.000 học sinh từ bậc mầm non đến lớp 12 theo học, tại 36 lớp.