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Nam sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh bị bạn đánh thủng màng nhĩ ngay trong lớp học

Hoài Nam

TPO - Một nam sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh phải nhập viện điều trị sau khi bị bạn cùng lớp dùng hộp đựng điện thoại đánh vào đầu, rồi tát liên tiếp vào tai ngay trong giờ học. Công an đang phối hợp với nhà trường xác minh vụ việc.

Ngày 30/10, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp xác minh vụ việc em L.Đ.N., học sinh lớp 10 Trường Cao đẳng Nguyễn Du, bị bạn cùng lớp đánh trong giờ học.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam sinh dùng hộp nhựa đánh vào đầu bạn, sau đó tát liên tiếp vào vùng tai của nạn nhân ngay trong lớp học.

Theo hình ảnh từ camera lớp học, khoảng 10h15 ngày 29/10, một nam sinh mặc áo đen cầm hộp nhựa đi thu điện thoại của các bạn để nộp lên bàn giáo viên. Khi đến bàn đầu giữa dãy lớp, nam sinh này bất ngờ dùng chiếc hộp đánh mạnh vào đầu em N.

Sau khi thu điện thoại và nộp lên bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục quay xuống lớp, dùng tay tát liên tiếp vào tai trái của N. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của giáo viên dạy môn Toán và nhiều học sinh trong lớp.

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Hình ảnh cắt từ clip.

Theo gia đình, trưa cùng ngày, sau khi đi học về, N. kêu đau và ù tai. Khi được hỏi, em kể bị bạn cùng lớp tát trong giờ học buổi sáng. Đến chiều, gia đình đưa N. đến cơ sở y tế thăm khám.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nam sinh nhập viện trong tình trạng ù tai trái. Qua thăm khám chuyên khoa tai mũi họng và các kiểm tra cần thiết, bác sĩ chẩn đoán em bị thủng màng nhĩ trái. Hiện bệnh nhân được điều trị nội khoa, theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm.

Qua tìm hiểu, nam sinh đánh bạn là T.Đ.M.H. (SN 2008), hiện đang học lớp 10.

Trao đổi với báo Tiền Phong, đại diện Trường Cao đẳng Nguyễn Du xác nhận sự việc xảy ra tại lớp học của trường. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an và gia đình hai học sinh để làm việc, xác minh vụ việc.

Về nguyên nhân dẫn đến hành vi đánh bạn, đại diện nhà trường cho biết cơ quan công an đang làm rõ, hiện chưa có kết luận chính thức. Nhà trường đang chờ kết quả xác minh để xem xét phương án xử lý đối với học sinh liên quan.

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