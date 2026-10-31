IELTS Arena và VPBank hợp tác hỗ trợ tài chính cho học viên chương trình học bổng ACCESS Global A91 mùa 2

Tháng 10/2026, Công ty CP Giáo dục Quốc tế IELTS Arena E-Learning (IELTS Arena) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2027, tiếp tục hỗ trợ tài chính cho học viên trong khuôn khổ triển khai chương trình học bổng ACCESS Global A91 giai đoạn 2. Đây là học bổng tài trợ đến 60% học phí cho các khóa IELTS Online chuẩn quốc tế.

Chung tay lan tỏa học bổng IELTS trực tuyến ACCESS Global

Sau hơn một năm kết nối, làm việc với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ chương trình học bổng ACCESS Global, IELTS Arena và VPBank đã phối hợp cùng IDP Việt Nam tạo nên những con số ấn tượng xuyên suốt quá trình hợp tác. ACCESS Global mùa đầu tiên đã thu hút hơn 10 nghìn lượt đăng ký, hơn 4.500 suất học bổng được trao tới người học trên toàn quốc. Nhờ đó, chương trình đã giúp hàng trăm học viên đạt điểm số IELTS từ 7.0+, tỷ lệ hoàn thành khóa học đạt 97%, tỷ lệ kết quả vượt kỳ vọng trên 55%.

VPBank và IELTS Arena đã hợp tác tích cực từ năm 2025 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ chương trình học bổng ACCESS Global ngay từ mùa đầu tiên.

Chương trình đã lan tỏa tới hơn 150 trường cấp ba và Đại học trên cả nước với những suất học bổng ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên tiêu biểu và cả những người học có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng ngàn suất học bổng ACCESS Global đã được trao tận tay các học sinh, sinh viên tiêu biểu và những người học có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng.

Bước sang mùa hai, nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ học bổng ACCESS Global là thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo mục tiêu của Việt Nam. Để hiện thực hóa được điều này, các bên tham gia ngày càng phải chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao độ nhằm nhân rộng mô hình đào tạo tiếng Anh trực tuyến với tiêu chuẩn cao cấp trên phạm vi toàn quốc.

Chính bởi vậy, IELTS Arena và VPBank đã chủ động gặp gỡ, trao đổi và đi đến quyết định hợp tác chặt chẽ hơn, đặc biệt trong chính sách hỗ trợ tài chính cho người học.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược với ba mục tiêu trọng tâm

Đại diện hai bên trong lễ ký kết có ông Nguyễn Thái Bình Dương - Phó Tổng giám đốc IELTS Arena và ông Phạm Đức Trung - Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Phương Mai.

Ông Nguyễn Thái Bình Dương (bên trái) - Phó Tổng Giám Đốc IELTS Arena và ông Phạm Đức Trung (bên phải) - Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Phương Mai trong lễ ký kết hợp tác.

Trong buổi ký kết, hai bên đã có những chia sẻ tích cực và đi đến thống nhất ba mục tiêu chung trong giai đoạn tới:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức hỗ trợ tài chính cho người học và mở thêm các suất học bổng theo từng giai đoạn cụ thể của chương trình.

Thứ hai, hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quy trình xét duyệt hồ sơ và đảm bảo xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán.

Thứ ba, cam kết minh bạch về tài chính nhằm đảm bảo uy tín và chất lượng của chương trình.

Hai bên tặng hoa và chụp hình lưu niệm tại sự kiện.

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Trung - Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Phương Mai chia sẻ: “Trong những năm gần đây, VPBank luôn quan tâm sâu sắc tới giáo dục cho thế hệ trẻ nói chung và đào tạo trực tuyến nói riêng. Chính bởi vậy, chúng tôi đã đồng hành cùng rất nhiều các chương trình tài trợ cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là học bổng ACCESS Global. Sự kiện ký kết với IELTS Arena hôm nay sẽ giúp hai bên hợp tác chặt chẽ hơn, vừa hỗ trợ tối đa về tài chính, vừa xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán của người học.”

Thúc đẩy mạnh mẽ mô hình đào tạo IELTS trực tuyến chuẩn quốc tế

Mô hình đào tạo: Lớp học trực tuyến sĩ số nhỏ nhằm đảm bảo tương tác liên tục trong suốt quá trình học. Bên cạnh đó, học viên cũng có thể lựa chọn khóa ôn luyện chuyên biệt 1 kèm 1 để nâng cao chất lượng và rút ngắn đáng kể thời gian học.

Đội ngũ giáo viên: Giáo viên sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, 8.5 tốt nghiệp các trường hàng đầu về sư phạm và có nhiều năm kinh nghiệm luyện đề với chiến thuật hiệu quả. Ngoài giờ học chính trên lớp, học viên cũng sẽ được các thầy cô kèm cặp miễn phí và hỗ trợ liên tục trong quá trình ôn luyện IELTS ở nhà, đặc biệt chú trọng các kỹ năng khó như Speaking và Writing.

Hơn 16.000 học viên theo học tại IELTS Arena đã chinh phục thành công điểm số IELTS 6.5+ và hàng trăm học viên đạt band 7.5, 8.0. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng mà rất ít đơn vị có thể đạt được.

Công nghệ bổ trợ: Học viên sẽ được theo dõi và đánh giá quá trình học một cách chi tiết với hệ thống Daily/Weekly Tracking. Bên cạnh đó là hệ thống bài tập và thi thử giống với 90% kỳ thi thực tế giúp người học rèn luyện kỹ năng làm bài thi ngay trong quá trình học.

Ngoài ra, học viên còn được đội ngũ cố vấn hiệu chỉnh lộ trình cá nhân hóa theo từng giai đoạn. Học tốc độ nhanh hay chậm, tập trung vào kỹ năng nào, học theo cách nào để đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt hơn, IDP Việt Nam chính là đối tác giáo dục uy tín đồng hành cùng chương trình. Bởi vậy, tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo luôn được kiểm soát chặt chẽ. Nhờ vậy, hầu hết người học sẽ chinh phục được điểm số IELTS vượt kỳ vọng ngay trong lần thi đầu tiên.

IELTS Arena - Bảo chứng cho chất lượng đào tạo trực tuyến chuẩn quốc tế

Hệ thống IELTS Arena là tổ chức giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các mô hình học tập trực tiếp và online tiêu chuẩn quốc tế. Đơn vị cũng nằm trong top 1% trung tâm đào tạo tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức kỳ thi IELTS. Từ khi đi vào hoạt động, IELTS Arena đã đón nhận hơn 50.000 lượt học viên, trong đó có tới trên 16.000 người đạt IELTS từ 6.5, 7.0 trở lên và hàng trăm học viên đạt điểm số 7.5, 8.0+.

IELTS Arena được IDP Education vinh danh là Đối tác xuất sắc khu vực Đông Nam Á (Top SEA Partner) nhờ chất lượng đào tạo và quy mô phát triển.

Đặc biệt hơn, trong năm 2026, IELTS Arena được IDP Education vinh danh là Đối tác xuất sắc khu vực Đông Nam Á, đơn vị top đầu về số lượng học viên đạt mục tiêu ngay trong lần thi IELTS đầu tiên. Sự kiện này là cột mốc rất đáng tự hào trên hành trình phát triển của tổ chức. Nhờ chất lượng và môi trường giáo dục ngày càng được hoàn thiện, tiệm cận với những tiêu chuẩn cao cấp nhất trên thế giới, IELTS Arena sẵn sàng đưa trí tuệ Việt lên một tầm cao mới.

Tiêu chí xét duyệt học bổng

Người tham gia: Học sinh (lớp 8-12), sinh viên và người đi làm đang ở tình trạng mất gốc hoặc cần nâng cấp trình độ tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, có mục tiêu rõ ràng, muốn phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh để có lợi thế khi tham gia tuyển sinh Đại học, tốt nghiệp, định cư hoặc đi du học nước ngoài.

Lưu ý: Học bổng ACCESS Global A91 mùa 2 là chương trình hỗ trợ tối đa 60% học phí cho các khóa học IELTS Online tiêu chuẩn cao cấp, phần còn lại do người học tự chi trả. Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin và đăng ký xét duyệt ở đường dẫn phía dưới.

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