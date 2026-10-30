Gần 900 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ học sinh tiểu học cả nước

TPO - Cuộc thi “Lối sống xanh – Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” năm 2026 thu hút 885 video dự thi đến từ 274 trường tiểu học thuộc 22 tỉnh, thành phố. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức đến thúc đẩy những hành động thiết thực vì môi trường ngay trong trường học.

Ngày 30/10, tại Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An (Hà Nội), Bộ GD&ĐT, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Lối sống xanh – Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” năm 2026.

Không chỉ khép lại một sân chơi sáng tạo dành cho học sinh tiểu học trên cả nước, chương trình còn mở ra bước chuyển mới, từ nâng cao nhận thức đến thúc đẩy những hành động thiết thực vì môi trường ngay trong trường học.

Được phát động từ tháng 5- 9/2026, cuộc thi thu hút sự hưởng ứng của đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh. Ban tổ chức nhận được 885 video dự thi đến từ 274 trường tiểu học thuộc 22 tỉnh, thành phố.

Ban tổ chức trao giải Nhất cá nhân cho nhóm học sinh Lê Hoàng Nguyên (lớp 2D) và Nguyễn Cao Thục Anh (lớp 6B), Trường Tiểu học, THCS và THPT Trưng Vương (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Với hình thức thể hiện bằng video không quá 5 phút, cuộc thi tạo cơ hội để các em chia sẻ hiểu biết, ý tưởng và sáng kiến xoay quanh những vấn đề gần gũi như phân loại rác thải, tái sử dụng vật liệu, hạn chế rác thải và bảo vệ thiên nhiên.

Mỗi video là một cách kể chuyện riêng, có thể bắt đầu từ góc sân trường, lớp học, căn bếp gia đình hay những thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Qua đó, thông điệp bảo vệ môi trường không còn là những khái niệm xa xôi mà trở thành điều các em có thể hiểu, thực hành và lan tỏa.

Ban tổ chức trao tặng các giải thưởng cho học sinh tham gia cuộc thi nhằm lan tỏa lối sống xanh

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh, trước những thách thức về ô nhiễm môi trường hiện nay, việc giáo dục ý thức, hình thành thói quen sống xanh và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông đánh giá, điều đáng quý ở cuộc thi là tinh thần sống xanh được khơi gợi từ những việc làm vừa sức với lứa tuổi học trò. Đó có thể là phân loại đúng một chiếc vỏ hộp sau khi sử dụng, tận dụng những vật liệu tưởng chừng bỏ đi để tạo thành sản phẩm mới hay cùng bạn bè xây dựng một góc xanh trong lớp học. Những hành động nhỏ, khi được duy trì thường xuyên, sẽ góp phần hình thành lối sống có trách nhiệm với môi trường.

Các giải thưởng tập thể được trao tặng tại chương trình

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ở hạng mục tập thể, Trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội) giành giải Nhất. Giải Nhất cá nhân thuộc về nhóm học sinh Lê Hoàng Nguyên (lớp 2D) và Nguyễn Cao Thục Anh (lớp 6B), Trường Tiểu học, THCS và THPT Trưng Vương (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Bên cạnh các giải thưởng chính, nhiều học sinh và nhà trường còn được trao các danh hiệu ghi nhận tinh thần sáng tạo, khả năng truyền cảm hứng và những đóng góp tích cực trong lan tỏa lối sống xanh.

Một điểm nhấn của chương trình năm nay là định hướng đưa thông điệp bảo vệ môi trường vào những hoạt động cụ thể, có thể duy trì lâu dài tại trường học.

Chuyên gia hướng dẫn học sinh thực hành xử lý vỏ hộp giấy sau sử dụng, từ phân loại, làm sạch đến đưa bao bì vào hệ thống thu gom phù hợp

Tại lễ tổng kết, học sinh được các chuyên gia hướng dẫn thực hành xử lý vỏ hộp giấy sau sử dụng, từ phân loại, làm sạch đến đưa bao bì vào hệ thống thu gom phù hợp. Qua trải nghiệm trực tiếp, các em hiểu rằng một sản phẩm sau khi sử dụng không nhất thiết trở thành rác thải nếu được xử lý đúng cách và đưa vào quy trình tái chế.

Đây cũng là bước khởi đầu cho định hướng triển khai chương trình thu gom, tái chế vỏ hộp giấy đã qua sử dụng tại các trường tiểu học. Dự kiến trong năm học 2026–2027, hoạt động sẽ được thí điểm tại một số tỉnh phía Nam, từng bước xây dựng mô hình để nhà trường, học sinh và gia đình cùng tham gia.