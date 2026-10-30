Nghệ An đưa phòng, chống bạo lực học đường thành tiêu chí xếp loại hiệu trưởng

TPO - Từ năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT Nghệ An đưa công tác phòng, chống bạo lực học đường thành tiêu chí cứng trong xếp loại cơ sở giáo dục và hiệu trưởng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc xây dựng trường học an toàn.

Tại diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường với chủ đề “Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn” chiều 28/10 tại Trường THPT Hà Huy Tập, ông Đặng Xuân Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh, bạo lực học đường không phải chuyện của riêng cá nhân hay nhà trường nào. Ngành giáo dục cần chuyển từ tư duy xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa; từ quản lý bằng kỷ luật đơn thuần sang xây dựng môi trường giáo dục dựa trên sự tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu.

Các đại biểu, chuyên gia, học sinh tham gia diễn đàn.

Để cụ thể hóa thông điệp của diễn đàn, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Hiệu trưởng phải xem phòng, chống bạo lực học đường là nhiệm vụ thường xuyên; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết mâu thuẫn từ sớm, tuyệt đối không chủ quan, né tránh hoặc che giấu sự việc.

“Từ năm học này, Sở GD&ĐT sẽ xem đây là một tiêu chí cứng trong xếp loại cơ sở giáo dục và hiệu trưởng nhà trường”, ông Đặng Xuân Quang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các trường cần lấy giáo dục nhân cách, kỹ năng sống làm nền tảng; tăng cường trang bị cho học sinh kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột, tôn trọng sự khác biệt và dũng cảm lên tiếng trước hành vi sai trái.

Ông Đặng Xuân Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Ngành giáo dục cũng cần phát huy hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường, thiết lập các kênh hỗ trợ an toàn, bảo mật để học sinh có thể chia sẻ khi gặp khó khăn. Đồng thời, trang bị cho các em kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh, nhận diện và phòng tránh bạo lực trên không gian mạng.

Nhiệm vụ thứ tư là tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Theo ông Quang, khi xảy ra vụ việc, các đơn vị cần xử lý kịp thời, khách quan, đúng quy định; ưu tiên bảo vệ người bị tổn thương, đồng thời hỗ trợ, giáo dục để học sinh vi phạm nhận thức được sai lầm và sửa chữa hành vi.

Nghi thức cam kết “Dấu ấn Tôn trọng” tại diễn đàn.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, phòng, chống bạo lực học đường phải bắt đầu từ sự thay đổi trong mỗi người. Mỗi thầy cô cần dành thêm thời gian lắng nghe học sinh; mỗi gia đình cần sâu sát, đồng hành cùng con; mỗi học sinh cần biết tôn trọng và bảo vệ bạn bè. “Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để mỗi trường học thực sự trở thành một mái nhà an toàn, hạnh phúc”, ông Đặng Xuân Quang khẳng định.

Diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường với chủ đề “Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn” do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức, thu hút hơn 1.000 học sinh.

Nghệ An đưa công tác phòng, chống bạo lực học đường thành tiêu chí cứng trong xếp loại cơ sở giáo dục và hiệu trưởng từ năm học 2026-2027.

Điểm nhấn của diễn đàn là nghi thức cam kết “Dấu ấn Tôn trọng”, với hoạt động in dấu vân tay lên cây biểu trưng. Mỗi dấu vân tay thể hiện lời cam kết: “Tôi chọn tôn trọng - Tôi chọn lắng nghe - Tôi không bạo lực - Tôi không im lặng”.

Thông qua hoạt động, ban tổ chức gửi gắm thông điệp xây dựng trường học an toàn không phải trách nhiệm của riêng giáo viên, phụ huynh hay lực lượng chức năng. Mỗi học sinh đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi bằng cách không bắt nạt, không cổ súy bạo lực, tôn trọng sự khác biệt và dũng cảm lên tiếng khi chứng kiến hành vi sai trái.