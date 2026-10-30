Thanh tra những gì tại Sở GD&ĐT Đắk Lắk?

TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quyết định thanh tra Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc, tập trung vào công tác cán bộ, tuyển dụng, quản lý ngân sách và tài sản công giai đoạn 2024-2025.

Chiều 30/10, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố Quyết định số 419/QĐ-TTr ngày 26/10/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh.

Đối tượng thanh tra gồm Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc và những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung, thời kỳ thanh tra.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có 6 thành viên, do ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk làm Trưởng đoàn. Ông Nguyễn Văn Huy, Thanh tra viên chính, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, làm Phó Trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo đề cương thanh tra, đoàn sẽ tập trung kiểm tra 4 nhóm nội dung trọng tâm. Thứ nhất, việc thực hiện các quy định về tiếp công dân; trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đoàn sẽ xem xét việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và kết quả giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Thứ hai, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các nội dung được kiểm tra gồm việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chấp hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ; chuyển đổi vị trí công tác; kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đáng chú ý, nhóm nội dung thứ ba liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Đoàn thanh tra sẽ xem xét việc quản lý, sử dụng biên chế; ký kết hợp đồng lao động; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; tuyển dụng, bố trí, sử dụng viên chức và việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhân sự, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục.

Thứ tư, đoàn thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư công, hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản công.

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài các nội dung trên, Đoàn thanh tra yêu cầu Sở GD&ĐT báo cáo kết quả các cuộc kiểm tra, thanh tra có liên quan trong hai năm 2024-2025; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị trước đây. Đồng thời, đơn vị phải tự đánh giá những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục.

Tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp, phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm đầu mối; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình đầy đủ những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm. Quá trình thanh tra phải bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định pháp luật và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị.