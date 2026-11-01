Hai đề tài khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội bị xác định ‘có dấu hiệu lừa dối’

TPO - Hai đề tài khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội bị xác định có nội dung trùng với ấn phẩm khác, hồ sơ thuê khoán không phản ánh đúng, đầy đủ các tác giả thực hiện, chỉ thể hiện duy nhất 1 tác giả cho 1 chuyên đề... có dấu hiệu lừa dối trong hoạt động khoa học công nghệ.

Tại kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2021-2024, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm trong việc ký hợp đồng thuê khoán, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đề tài khoa học công nghệ không đầy đủ, không đúng sự thật.

Cụ thể, đề tài “Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 - Xác định lại vị thế cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu”, do tiến sĩ Nguyễn Thị Vũ Hà làm chủ nhiệm, thực hiện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 9/5/2023. Đề tài này do Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN chủ trì với kinh phí thực hiện là 500 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Kết luận thanh tra xác định hồ sơ thuê khoán thực hiện 2 chuyên đề của đề tài trên không phản ánh đúng, đầy đủ các tác giả thực hiện, chỉ thể hiện duy nhất 1 tác giả cho 1 chuyên đề. Đồng thời có 1 phần nội dung trùng với chương 1 và chương 2 của Ấn phẩm “Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2021 - Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu” với 22 tác giả, xuất bản ngày 5/4/2022.

Theo kết luận thanh tra, tại biên bản làm việc vào tháng 4/2026, tiến sĩ Nguyễn Thị Vũ Hà thừa nhận các nội dung trùng nêu trên.

Bên cạnh đó, tại biên bản làm việc ngày 8/9/2026, tiến sĩ Nguyễn Thị Vũ Hà và thạc sĩ, nghiên cứu sinh Trần Thị Mai Thành, người được thuê khoán thực hiện chuyên đề thừa nhận có nội dung tương đồng và do nhóm tác giả thực hiện nhưng hợp đồng thuê khoán chỉ ký với đại diện.

Thanh tra Chính phủ xác định đây là hành vi có dấu hiệu lừa dối trong khoa học công nghệ, vi phạm Luật Khoa học công nghệ, dẫn đến ngân sách Nhà nước đã thanh toán, quyết toán số tiền hơn 111,1 triệu đồng cho 2 chuyên đề (mỗi chuyên đề là hơn 55,5 triệu đồng).

Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VGP

Hai chủ nhiệm nộp lại hơn 204 triệu đồng

Đối với đề tài “Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2020 - Chính sách tài khóa phục vụ phát triển bền vững” do tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt là chủ nhiệm, thực hiện từ ngày 9/4/2020 đến ngày 8/4/2022, do Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN chủ trì với kinh phí 500 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ xác định hồ sơ thuê khoán thực hiện 2 chuyên đề của đề tài không phản ánh đúng, đầy đủ các tác giả thực hiện, chỉ thể hiện duy nhất 1 tác giả cho 1 chuyên đề và có 1 phần nội dung trùng với chương 1 và chương 2 của Ấn phẩm “Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2020 - Củng cố điểm tựa tài khóa cho phát triển” với 11 tác giả, xuất bản ngày 13/12/2021.

Tại biên bản làm việc ngày 1/4 và ngày 8/9/2026, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt cũng thừa nhận các nội dung trùng nêu trên, do nhóm tác giả thực hiện nhưng hợp đồng thuê khoán chỉ ký với đại diện.

Hành vi này có dấu hiệu lừa dối trong hoạt động khoa học công nghệ, vi phạm Luật Khoa học công nghệ năm 2013 dẫn đến ngân sách Nhà nước đã thanh toán, quyết toán số tiền hơn 92,9 triệu đồng, gồm hơn 32,8 triệu đồng đối với “Báo cáo tổng quan tình hình kinh tế thế giới năm 2019” và hơn 60 triệu đồng đối với “Báo cáo tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2019”.

Theo kết luận thanh tra, tháng 9/2026 chủ nhiệm 2 đề tài nêu trên đã nộp tổng số tiền hơn 204 triệu đồng về Trường ĐH Kinh tế.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị tổ chức đánh giá lại, làm rõ khối lượng thực tế thực hiện của 2 đề tài tại kết luận thanh tra, thu hồi số tiền đã thanh toán, quyết toán không đúng về.

Đối với trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước thì ĐHQGHN kịp thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định.