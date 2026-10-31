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Khoa học

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Phát động thi AI cho học sinh cấp 3 cả nước, giải nhất 100 triệu đồng

Nguyễn Hoài

TPO - Cuộc thi AI or Behind cho học sinh THPT trên toàn quốc vừa được phát động, sử dụng bài thi chuẩn quốc tế, với giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

Sáng 31/10, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam chính thức phát động AI or Behind, cuộc thi trí tuệ nhân tạo (AI) chuẩn quốc tế dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

AI or Behind là cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam sử dụng bài thi theo tiêu chuẩn quốc tế về AI để đánh giá năng lực học sinh.

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Các đại biểu phát động cuộc thi AI or Behind sáng 31/10.

Các bài thi do Pearson - Certiport cung cấp, đơn vị khảo thí công nghệ thông tin hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ, với mạng lưới hơn 14.000 trung tâm khảo thí ủy quyền tại gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức hàng triệu lượt thi mỗi năm.

Với thông điệp “Không AI bị bỏ lại phía sau”, AI or Behind hướng tới tạo một sân chơi học thuật uy tín, giúp học sinh ở mọi địa phương tiếp cận và ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả ngay từ ghế nhà trường, đặc biệt tạo cơ hội cho học sinh nông thôn, vùng sâu, vùng xa được sử dụng công nghệ hiện đại.

Cuộc thi gồm ba vòng, kéo dài từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 5/2027.

Ở vòng thi cấp cơ sở, diễn ra từ 2/11 – 30/12/2026, học sinh thi cá nhân tại trường, trên máy tính bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Học sinh sẽ được đánh giá kiến thức nền tảng và kỹ năng làm việc với AI tạo sinh, gồm 4 nội dung: phương pháp và mô hình AI tạo sinh; kỹ thuật viết câu lệnh (prompt); đạo đức, pháp lý và tác động xã hội; ứng dụng thực tế.

Học sinh đạt 700/1.000 điểm sẽ được cấp chứng nhận điện tử của BTC. Sau đó, mỗi trường chọn tối đa 15 nhóm (3–5 học sinh/nhóm) vào vòng loại Quốc gia.

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Học sinh tham gia Lễ phát động AI or Behind tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Vòng loại Quốc gia dự kiến ngày 14/3/2027. Tại đây, các nhóm tham gia bài thi đánh giá khả năng sử dụng các công cụ như ChatGPT, Gemini, xây dựng và tinh chỉnh câu lệnh, kiểm chứng kết quả và sử dụng AI có trách nhiệm.

Thí sinh đạt từ 700/1.000 điểm sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế Generative AI Foundations do Pearson – Certiport cung cấp. 40 nhóm có kết quả cao nhất bước vào vòng chung kết.

Vòng chung kết Quốc gia dự kiến ngày 11/4/2027 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Ở vòng này, thí sinh làm bài thi quốc tế AI – IT Specialist, đánh giá hiểu biết về các khái niệm AI và cách dùng AI để giải quyết vấn đề, từ xác định bài toán, xử lý dữ liệu đến triển khai và giám sát mô hình.

Các thí sinh đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu. 10 nhóm xuất sắc nhất tiếp tục thực hiện dự án AI theo đề bài của BTC, tranh các giải thưởng chung cuộc.

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Học sinh trải nghiệm công nghệ tại Lễ phát động.

Tổng tiền thưởng cuộc thi là 280 triệu đồng, gồm 1 giải nhất 100 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 40 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 20 triệu đồng và 4 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Theo ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo - nói: “AI or Behind không chỉ là một cuộc thi, đây còn là một hoạt động giáo dục rất kịp thời, quy mô rộng trên toàn quốc, tiệm cận các nội dung đang triển khai trong giáo dục phổ thông tại Việt Nam và theo chuẩn quốc tế, để các em học sinh có cơ hội trải nghiệm, phát huy thế mạnh, đam mê qua sân chơi này”.

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#AI or Behind #cuộc thi AI #chứng chỉ AI

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