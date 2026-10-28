Việt Nam tham gia hiệp ước Artemis về khám phá không gian

TPO - Việt Nam vừa chính thức tham gia Hiệp ước Artemis – một khuôn khổ hợp tác quốc tế tự nguyện nhằm thúc đẩy các quốc gia cùng thăm dò, sử dụng Mặt Trăng, Sao Hoả và các thiên thể khác vì mục đích hòa bình.

Sáng 28/10 trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks và trao văn kiện ký Hiệp ước Artemis.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học và công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khoa học, công nghệ quốc gia và phục vụ phát triển bền vững.

"Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên thúc đẩy hợp tác khám phá, sử dụng không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bình đẳng, minh bạch và bền vững, trên cơ sở luật pháp quốc tế, từ đó góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho con người và Trái Đất", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks trao văn kiện ký Hiệp ước Artemis.

Hiệp ước Artemis là sáng kiến do Mỹ khởi xướng năm 2020, nhằm thiết lập các nguyên tắc chung thúc đẩy hợp tác quốc tế trong hoạt động thăm dò và sử dụng Mặt Trăng, Sao Hỏa và các thiên thể khác vì mục đích hòa bình.

Dựa trên nền tảng của Hiệp ước về không gian vũ trụ năm 1967, Hiệp ước đề cao tính minh bạch, chia sẻ dữ liệu khoa học, hỗ trợ các phi hành gia, bảo tồn các di sản không gian và sử dụng tài nguyên vũ trụ một cách có trách nhiệm.

Đây là khuôn khổ hợp tác tự nguyện, hướng tới các hoạt động khám phá không gian an toàn, bền vững và hoà bình.