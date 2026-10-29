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Khoa học

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Quảng Ngãi phát sinh 1.130 tấn rác mỗi ngày, tỷ lệ thu gom còn thấp

Nguyễn Ngọc

TPO - Mỗi ngày, Quảng Ngãi phát sinh khoảng 1.130 tấn rác sinh hoạt, nhưng tỷ lệ thu gom, xử lý tại khu vực phía đông chỉ đạt 65%, phía tây đạt 52%, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh phát sinh khoảng 1.130 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Tỷ lệ thu gom, xử lý tại khu vực phía đông đạt khoảng 65%, phía tây 52%.

Trong khi tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý tại các đô thị đạt trên 90%, khu vực nông thôn, miền núi vẫn gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, dân cư phân tán, hạ tầng và nguồn lực đầu tư hạn chế.

Đặc biệt, tại phía tây tỉnh, cự ly thu gom bình quân khoảng 120 - 150 km, khiến chi phí vận chuyển cao, khó tổ chức thu gom tập trung.

Theo Sở NN&MT, một phần rác chưa được thu gom được người dân tự phân loại, tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân bón hoặc bán phế liệu. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn tiềm ẩn tình trạng đốt, chôn lấp tại hộ gia đình hoặc đổ bỏ rác không đúng quy định ở đất trống, ven đường, khe suối và khu vực công cộng.

Việc xử lý không đúng cách có nguy cơ phát sinh khói bụi, nước rỉ rác, gây ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước và ảnh hưởng môi trường sống. Đặc biệt, rác thải nhựa, bao bì khó phân hủy có thể tồn lưu lâu dài nếu không được thu gom, xử lý phù hợp.

Để khắc phục, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới thu gom tại nông thôn, miền núi; nghiên cứu các điểm tập kết, trung chuyển nhằm giảm chi phí vận chuyển.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở NN&MT triển khai thủ tục, kêu gọi nhà đầu tư thực hiện hai dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ và Nghĩa Kỳ, nhằm nâng cao năng lực xử lý, giảm áp lực cho các bãi chôn lấp hiện hữu.

Cùng với đó, tỉnh triển khai kế hoạch phân loại rác tại nguồn giai đoạn 2026 - 2030, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý và tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đổ, đốt, chôn lấp rác trái quy định.

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#Quảng Ngãi #Rác thải sinh hoạt #Thu gom rác #Xử lý chất thải rắn #Ô nhiễm môi trường

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