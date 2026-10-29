4 năm giải mã bí ẩn của loài thú cổ xưa nhất thế giới trên dãy Trường Sơn

TPO - Hơn 4 năm, các nhà khoa học của Viện Sinh thái học Miền Nam đã gom nhặt từng lát cắt hành vi sống động và những thước phim cận cảnh đắt giá, góp phần lấp đầy các khoảng trống dữ liệu sinh thái học phục vụ công tác bảo tồn loài thỏ vằn Trường Sơn – một trong những loài thú cổ xưa nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay.