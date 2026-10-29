4 năm giải mã bí ẩn của loài thú cổ xưa nhất thế giới trên dãy Trường Sơn

TPO - Hơn 4 năm, các nhà khoa học của Viện Sinh thái học Miền Nam đã gom nhặt từng lát cắt hành vi sống động và những thước phim cận cảnh đắt giá, góp phần lấp đầy các khoảng trống dữ liệu sinh thái học phục vụ công tác bảo tồn loài thỏ vằn Trường Sơn – một trong những loài thú cổ xưa nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay.
TPO - Mỗi ngày, Quảng Ngãi phát sinh khoảng 1.130 tấn rác sinh hoạt, nhưng tỷ lệ thu gom, xử lý tại khu vực phía đông chỉ đạt 65%, phía tây đạt 52%, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
TPO - Trước nguy cơ ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu rà soát, xây dựng lộ trình di dời các cơ sở sản xuất giấy ngoài khu, cụm công nghiệp vào trong các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải phù hợp.
TPO - Việt Nam vừa chính thức tham gia Hiệp ước Artemis – một khuôn khổ hợp tác quốc tế tự nguyện nhằm thúc đẩy các quốc gia cùng thăm dò, sử dụng Mặt Trăng, Sao Hoả và các thiên thể khác vì mục đích hòa bình.
TPO - Việt Nam thuộc nhóm quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cung cấp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo đang phát thải khí nhà kính lớn nhất trong ngành nông nghiệp, chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu.
TPO - Sáng 28/10, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt Chính phủ Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 do Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) trao tặng. Đây là giải thưởng danh giá, được trao cho 1 quốc gia mỗi năm.
TPO - Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 711 công trình cấp nước nông thôn hoạt động kém bền vững hoặc ngừng hoạt động. Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt chuẩn còn thấp chỉ 62,07%, đặt ra bài toán về hiệu quả đầu tư và quản lý sau xây dựng.
TPO - UBND phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) phối hợp với liên ngành chức năng tổ chức kiểm tra, xử phạt 21 cơ sở đúc, gia công cơ khí với tổng số tiền 642 triệu đồng về các hành vi: gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn, xả thải ra môi trường...
TPO - Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, trong tháng 11/2026, sản phẩm cà phê Arabica của địa phương sẽ lên sàn đấu giá Hawaii của Mỹ.
TPO - Ngành Nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất 60% kết quả nghiên cứu được ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa hoặc phục vụ công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn 2026-2030.
TPO - GS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VSTA), được bầu làm viện sĩ Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (IAAS).
TPO - Vừa lên kệ với giá đắt đỏ, chiếc iPhone Duo có màn hình gập đầu tiên của Apple liên tục đối mặt với tình trạng nứt, sọc màn hình, buộc hãng phải lên tiếng phản hồi và đưa ra chính sách hỗ trợ.
TPO - Trong giai đoạn 2026-2030, TP. Cần Thơ phấn đấu tăng dần tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, tỷ trọng kinh tế xanh và khu công nghiệp sinh thái đạt 10%, giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 9%.
TPO - Hàng nghìn con cò trắng nối nhau sải cánh trên những cánh đồng vừa gặt, tạo nên khung cảnh thanh bình ở Nghệ An. Nhưng phía sau bức tranh thiên nhiên ấy là những tấm lưới giăng sẵn, cò giả và loa dẫn dụ đang đe dọa các đàn chim hoang dã khi mùa di cư bắt đầu.
TPO - Những robot hình người không chỉ chạy nhảy, đi lại như thật mà còn biết biểu diễn võ thuật, khiêu vũ khiến người xem thích thú.
TPO - Từ những chai nhựa, vỏ lon bia, bìa giấy được phân loại, thu gom để bảo vệ môi trường và bán lấy tiền, phụ nữ phường Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh đã gây dựng quỹ từ thiện, trao hàng chục suất quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình “Ngôi nhà xanh”.
TPO - Châu Âu có tên lửa Ariane, hệ thống định vị Galileo, chương trình quan sát Trái đất Copernicus và năng lực chuyển tiếp dữ liệu bằng laser trên quỹ đạo. Tuy nhiên, khu vực có nền công nghiệp vũ trụ phát triển này vẫn phụ thuộc đáng kể vào Mỹ trong một số dịch vụ liên lạc, hỗ trợ quân sự và khả năng phóng ở quy mô lớn. Nghịch lý ấy đặt ra câu hỏi: có vệ tinh, thậm chí có tên lửa riêng, liệu đã đủ để một quốc gia làm chủ không gian?