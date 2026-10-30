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Khoa học

Startup chọn làm chủ công nghệ để đi sâu vào chuỗi giá trị ngành dược

P.V

Phát triển hoạt chất sinh dược lành tính có nguồn gốc từ nguyên liệu Việt, Synthena Pharmaceuticals đồng thời theo đuổi mô hình dược sinh học tích hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược, tạo tiền đề để doanh nghiệp trở thành công ty dược phẩm khác biệt với năng lực nghiên cứu là giá trị cốt lõi, tạo tiền đề để chiếm lĩnh chuỗi giá trị ngành dược.

Theo thông tin được Bộ Y tế công bố tháng 8/2026, thị trường dược phẩm Việt Nam đạt khoảng 7 tỷ USD. Cùng với quy mô nhu cầu, cơ quan quản lý nhấn mạnh yêu cầu nâng năng lực nghiên cứu thuốc mới, phát triển nguyên liệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đây là bài toán về vị trí của doanh nghiệp Việt trong một ngành dựa nhiều vào tri thức.

Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của Synthena Pharmaceuticals tại Rising Star Arena thuộc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 gợi mở một hướng tiếp cận: xây doanh nghiệp từ công nghệ lõi phát triển bởi trí tuệ Việt. Dự án được Nhà sáng lập kiêm CEO Nguyễn Trung Sơn giới thiệu tại Diễn đàn, đưa thành quả nghiên cứu về PDRN thuần chay đến gần hơn với thị trường qua 5 hướng ứng dụng thiết thực trong điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Đội ngũ Synthena Pharmaceuticals và các nhà đầu tư thiên thần tại AEF 2026. Ảnh: AEF 2026.
Đội ngũ Synthena Pharmaceuticals và các nhà đầu tư thiên thần tại AEF 2026. Ảnh: AEF 2026.

Tài sản khoa học quốc tế được khai thác từ nguồn nguyên liệu Việt

Bắt đầu từ ý tưởng khai thác, phát huy tiềm năng của nguồn nguyên liệu bản địa Việt, Synthena Pharmaceuticals đã từng bước giải được bài toán cung - cầu và chất lượng của PDRN trên thị trường. Theo doanh nghiệp trình bày, PDRN thương mại được phổ biến trên thị trường với nguồn gốc chủ yếu là từ trứng cá hồi đã đặt ra nhiều thử thách cho giới nghiên cứu và cả thị trường sản xuất, tiêu thụ PDRN. Từ quan sát đó, nhóm nghiên cứu của Synthena đã bắt đầu phát triển hoạt chất PDRN khác biệt, với nguyên liệu là nguồn thực vật bản địa tại Việt Nam và lợi khuẩn Bifidobacterium.

Không chỉ là một ý tưởng trong phòng thí nghiệm, đề tài nghiên cứu và phát triển PDRN thuần chay của Synthena Pharmaceuticals đã được trình bày tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh Royal Society. Là 1 trong 12 đại diện khoa học Việt Nam góp mặt tại buổi trình bày, Nhà sáng lập kiêm CEO Nguyễn Trung Sơn của Synthena Pharmaceuticals đã gây ấn tượng với hội đồng học thuật khi khẳng định được khả năng ứng dụng nguồn nguyên liệu bản địa để vừa mang đến giải pháp điều trị chuyên môn, vừa vượt qua thách thức nguồn cung của thị trường PDRN hiện nay.

Nhà sáng lập kiêm CEO Nguyễn Trung Sơn trình bày về ứng dụng PDRN thuần chay của Synthena Pharmaceuticals trong y khoa tại AEF 2026. Ảnh: AEF 2026
Nhà sáng lập kiêm CEO Nguyễn Trung Sơn trình bày về ứng dụng PDRN thuần chay của Synthena Pharmaceuticals trong y khoa tại AEF 2026. Ảnh: AEF 2026

Năng lực nghiên cứu tạo tiền đề cho một chiến lược phát triển doanh nghiệp toàn diện

Tại AEF 2026, Synthena Pharmaceuticals đã tiếp tục phát triển những ý tưởng nghiên cứu nền tảng thành bức tranh lớn hơn về tính ứng dụng của hoạt chất trong thực tế. Theo đó, PDRN thuần chay của Synthena có thể thay đổi cách tiếp cận các vấn đề y tế quen thuộc như: Nghiên cứu stent phủ PDRN hỗ trợ quá trình phục hồi lớp nội mạc mạch máu sau can thiệp; Phát triển khung collagen xốp chứa PDRN, hỗ trợ quá trình liền xương ức hậu phẫu thuật tim & Điều chế dung dịch tiêm nội khớp chứa PDRN dành cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối giai đoạn II-III; Cải thiện hỗ trợ phục hồi niêm mạc đường ruột, hạn chế hoạt chất bị phân hủy bởi axit dạ dày và enzyme tiêu hóa; Thiết kế sản phẩm dưới dạng vật liệu bọc chứa PDRN, đặt tại vị trí khâu nối dây thần kinh ngoại biên sau chấn thương. Hệ vật liệu có khả năng giải phóng hoạt chất kéo dài nhiều tuần, hướng đến hỗ trợ quá trình tái tạo sợi trục thần kinh.

Đặc biệt, trong lĩnh vực da liễu, Synthena Pharmaceuticals phát triển băng gạc gel cho vết thương sau phẫu thuật, hydrogel dành cho bỏng và loét mạn tính. Đồng thời, doanh nghiệp đã giới thiệu thành phần chăm sóc da của Synthena với phức hợp giữa PDRN & vitamin C nguyên chất được đặt trong hệ nang nano, định hướng ứng dụng vào các sản phẩm chăm sóc và phục hồi da. Đây là công nghệ đang chờ cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ và Hong Kong.

Nguyễn Trung Sơn trả lời báo chí về định hướng phát triển Synthena Pharmaceuticals theo mô hình dược sinh học tích hợp. Ảnh: AEF 2026.
Nguyễn Trung Sơn trả lời báo chí về định hướng phát triển Synthena Pharmaceuticals theo mô hình dược sinh học tích hợp. Ảnh: AEF 2026.

Với 5 hướng nghiên cứu cụ thể trong Tim mạch, Cơ xương khớp, Thần kinh, Tiêu hoá và Da liễu, Synthena Pharmaceuticals hướng đến xây dựng mô hình doanh nghiệp dược sinh học tích hợp để làm chủ toàn bộ quy trình của một công ty dược phẩm: Nghiên cứu hoạt chất, Phát triển sản phẩm, Sản xuất và Thương mại hoá. Qua đó, doanh nghiệp đã thành công thu hút sự chú ý tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 với hướng phát triển rõ ràng, cho thấy tư duy xây dựng start up mới lạ, đầy tham vọng và nhiều tiềm năng tại Việt Nam trong tương lai gần.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, nhiều tiềm năng, Synthena Pharmaceuticals hứa hẹn trở thành công ty dược phẩm tạo nên bước đột phá không chỉ với thị trường PDRN ứng dụng mà còn trong cả hệ sinh thái dược phẩm, dược sinh phẩm và các thiết bị y tế mở rộng. Điều này cũng khẳng định được bước tiến mới của năng lực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm y khoa chuyên biệt tại Việt Nam hiện nay.

#Synthena Pharmaceuticals #PDRN thuần chay

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