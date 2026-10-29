Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có Phó Chủ tịch mới

TPO - Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm cho Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ chuyên ngành Hóa học chất rắn và bán dẫn năm 1994 tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus; nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu bề mặt-Liên bề mặt năm 2003 tại Trường Đại học Tổng hợp Paris VII (Cộng hòa Pháp).

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Trong quá trình công tác, ông đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành, công bố khoảng 200 bài báo trên các tạp chí uy tín quốc tế; chủ trì và chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ.

Một số đề tài điển hình như đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu quy trình chế tạo hệ chất lỏng từ tính nano Fe3O4 để làm thuốc tương phản trong chẩn đoán chụp ảnh MRI nhằm xác định chính xác mô bệnh ung thư”;

Đề tài Quỹ NAFOSTED: “Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật khuếch đại đẳng nhiệt LAMP thời gian thực và công nghệ điện hóa vào hệ thiết bị vi lưu. Ứng dụng cho phân tích vi rút viêm gan HBV và vi rút ung thư tử cung HPV”.

Ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2009 và Giáo sư năm 2018, đồng thời trải qua các vị trí: Phó Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ (2014), Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới (2019), Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ (2021), Tổng biên tập Tạp chí Hóa học (2024) và Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu (2025).

Với việc bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện có 4 Phó Chủ tịch là các ông: Chu Hoàng Hà, Trần Tuấn Anh, Vũ Thanh Mai và Trần Đại Lâm.