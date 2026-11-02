Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thầy giáo trở lại bục giảng sau gần 20 năm bị buộc thôi việc trái quy định

Thái Lâm

TPO - Sau gần 20 năm bị buộc thôi việc trái quy định, một giáo viên ở Đà Lạt đã được tiếp nhận trở lại giảng dạy, đồng thời nhận gần 1,2 tỷ đồng tiền lương còn bị nợ.

Ngày 2/11, ông Lê Cao Tánh (54 tuổi), nguyên giáo viên Trường THPT bán công Nguyễn Du (nay là Trường THCS Nguyễn Du, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nhận thông báo tiếp nhận trở lại làm việc tại trường từ ngày 1/11/2026.

Sự việc khép lại một chặng đường khiếu kiện kéo dài nhiều năm, bắt nguồn từ quyết định kỷ luật buộc thôi việc ban hành vào tháng 12/2006.

img-1788.jpg
Ông Tánh từng giảng dạy môn Giáo dục công dân và Ngữ văn tại Trường THPT bán công Nguyễn Du.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Tánh từng giảng dạy môn Giáo dục công dân và Ngữ văn tại Trường THPT bán công Nguyễn Du. Tháng 12/2006, hiệu trưởng nhà trường ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông sau một sự việc xảy ra trong giờ ra chơi.

Cụ thể, khi đang đi trong sân trường, ông Tánh bị một học sinh gọi tên và chửi tục. Do nóng giận, ông đã dùng tay tát vào mặt học sinh khiến em này chảy máu mũi.

Cho rằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc không tương xứng với hành vi vi phạm và trái quy định pháp luật, ông Tánh nhiều lần khiếu nại nhưng không đạt kết quả. Sau đó, ông khởi kiện nhà trường ra tòa.

Từ năm 2008 đến năm 2021, vụ tranh chấp lao động trải qua nhiều cấp xét xử, với tổng cộng 14 bản án, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng. Vụ việc được xem xét qua các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm tại các cấp tòa án ở Đà Lạt, Lâm Đồng và TAND Tối cao.

Theo quyết định giám đốc thẩm, Trường THCS Nguyễn Du phải tiếp nhận ông Tánh trở lại làm giáo viên, thanh toán tiền lương và khôi phục các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Nhà trường trả gần 1,2 tỷ đồng trong 3 đợt

Theo phán quyết của tòa, nhà trường phải trả ông Tánh hơn 614 triệu đồng tiền lương, tính từ thời điểm bị buộc thôi việc (tháng 12/2006) đến tháng 1/2020. Ngoài ra, trường phải tiếp tục thanh toán tiền lương và khôi phục các chế độ bảo hiểm từ năm 2020 đến khi ông được tiếp nhận trở lại làm việc.

Tính từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2026, khoản tiền lương phát sinh là hơn 554 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền nhà trường phải thanh toán cho ông Tánh gần 1,2 tỷ đồng.

img-4674.jpg
Ông Tánh nhận thông báo trở lại giảng dạy từ ngày 1/11.

Sáng 2/11, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du và ông Tánh thống nhất phương án chi trả số tiền này thành 3 đợt, mỗi đợt 400 triệu đồng, dự kiến vào tháng 12/2026, tháng 12/2027 và tháng 3/2028.

Đáng chú ý, ông Tánh cho biết chấp nhận không yêu cầu thanh toán khoản lãi phát sinh do chậm thi hành án, ước tính khoảng 400 triệu đồng, vì chia sẻ với những khó khăn tài chính của nhà trường.

Buổi làm việc có sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lâm Đồng và lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.

img-4676.jpg
Ông Tánh (bìa trái) làm việc cùng cơ quan chức năng.

Liên quan việc chậm thi hành án, ông Võ Ngọc Hưởng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết theo hướng dẫn của Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), thiệt hại của ông Tánh phát sinh trong lĩnh vực lao động, không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Theo ông Hưởng, để thực hiện nghĩa vụ chi trả cho ông Tánh do việc buộc thôi việc trái quy định trước đây, nhà trường phải cắt giảm các khoản chi cho giáo viên trong 3 năm, từ năm 2026 đến năm 2028.

Xem thêm

#Thầy giáo Lê Cao Tánh #giáo viên Đà Lạt #Trường THCS Nguyễn Du #buộc thôi việc #tranh chấp lao động #Lâm Đồng

Cùng chuyên mục

‘Bẫy’ thu nhập 5 triệu với sinh viên làm thêm

‘Bẫy’ thu nhập 5 triệu với sinh viên làm thêm

TPO - Trước áp lực chi phí sinh hoạt đắt đỏ, đi làm thêm trở thành lựa chọn của đại đa số sinh viên. Tuy nhiên, ôm đồm công việc đang khiến không ít bạn trẻ sa vào cái bẫy đánh đổi kết quả học tập.

Sinh viên cần tỉnh táo để không mắc vào những cạm bẫy khi bước vào môi trường mới (Ảnh minh họa)

Bẫy tệ nạn bủa vây sinh viên

TP - Từ tò mò với các chiêu trò đỏ đen trên mạng đến nhẹ dạ đứng tên vay nợ giúp người khác, nhiều người trẻ vô tình bị đẩy vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao đổi các vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục tại phiên thảo luận ở hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: Duy Linh

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao đổi về sách giáo khoa, thi cử, an toàn trường học

TPO - Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nêu 6 vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục, gồm: cơ sở vật chất trường, lớp; biên chế và chính sách đối với đội ngũ nhà giáo; chương trình, sách giáo khoa; thi cử và tuyển sinh; an toàn trường học; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hai đề tài khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội có dấu hiệu vi phạm

Hai đề tài khoa học ở Đại học Quốc gia Hà Nội có dấu hiệu vi phạm

TPO - Hai đề tài khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội bị xác định có nội dung trùng với ấn phẩm khác, hồ sơ thuê khoán không phản ánh đúng, đầy đủ các tác giả thực hiện, chỉ thể hiện duy nhất 1 tác giả cho 1 chuyên đề... có dấu hiệu vi phạm Luật Khoa học công nghệ năm 2013.

Vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Yêu cầu bố trí làm phó hiệu trưởng

Diễn biến mới vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên ở Gia Lai

TPO - Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai chỉ ra việc không bố trí các hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường mới là chưa đúng quy định, UBND phường Quy Nhơn Nam đã rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự.

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: VNPT lan tỏa trách nhiệm xây dựng cộng đồng số an toàn

Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026: VNPT lan tỏa trách nhiệm xây dựng cộng đồng số an toàn

Không chỉ chia sẻ kiến thức bảo vệ người dùng trên không gian mạng, Trung tâm An toàn thông tin VNPT thuộc Tập đoàn VNPT còn đồng hành đào tạo, thực tập và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng trẻ. Những hoạt động này góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn và tin cậy hơn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe