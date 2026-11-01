Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao đổi về sách giáo khoa, thi cử, an toàn trường học

TPO - Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nêu 6 vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục, gồm: cơ sở vật chất trường, lớp; biên chế và chính sách đối với đội ngũ nhà giáo; chương trình, sách giáo khoa; thi cử và tuyển sinh; an toàn trường học; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, đây là 6 vấn đề quan trọng, có tính trọng tâm đối với ngành Giáo dục.

Đề cập vấn đề thứ nhất về cơ sở vật chất trường lớp, Bộ trưởng Giáo dục nhấn mạnh, trên cơ sở các nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các địa phương chuẩn bị trường, lớp; đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo danh mục Bộ ban hành, gắn với yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Thời gian qua đã triển khai và khánh thành 108 trường. Trong giai đoạn 2, chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện. Bộ GD&ĐT đã được Chính phủ giao đánh giá việc triển khai và hiệu quả của giai đoạn 1, hướng dẫn các địa phương tổ chức vận hành các trường bảo đảm hiệu quả; đồng thời kiến nghị, đề xuất tiếp tục mở rộng xây dựng trường tại các địa bàn khó khăn, chứ không giới hạn ở vùng biên giới.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng cho biết, các chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đã được hợp nhất thành một chương trình. Trong chương trình này, Bộ GD&ĐT đã xây dựng, đề xuất các tiêu chí và kiến nghị thứ tự ưu tiên để các địa phương đầu tư xây dựng trường, lớp, trang bị cơ sở vật chất, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho người dân.

Vấn đề thứ hai về sắp xếp đội ngũ, bổ sung biên chế giáo viên, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay, sau quá trình sắp xếp, gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục đã được chuyển sang thực hiện nhiệm vụ dạy học, góp phần giảm tình trạng thiếu giáo viên.

Bên cạnh đó, Bộ đang chuẩn bị ban hành thông tư điều chỉnh định mức giáo viên trên trường, lớp; đồng thời yêu cầu các địa phương thống kê đầy đủ, chính xác số lượng đội ngũ nhà giáo trên cơ sở dữ liệu toàn ngành. Đây sẽ là căn cứ để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế, tạo điều kiện tuyển dụng giáo viên trong thời gian tới.

Đối với ý kiến của một số đại biểu Quốc hội về thực hiện chế độ hợp đồng với nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, Bộ trưởng cho biết, Bộ đã có văn bản hướng dẫn. Việc triển khai thuộc thẩm quyền của địa phương, trên cơ sở xem xét, xây dựng chế độ, chính sách phù hợp.

Vấn đề thứ ba liên quan đến chương trình và sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nghị quyết của Chính phủ, Bộ đã ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình, sách giáo khoa. Theo lộ trình, trong năm 2026, hoàn thành việc sửa đổi chương trình; năm 2027, hoàn thành sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa; từ năm học 2028-2029, đưa vào sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm học 2028-2029, sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí cho học sinh, sớm hơn một năm so với lộ trình tại nghị quyết và nghị định của Chính phủ.

Quang cảnh phiên thảo luận ở hội trường Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 31/10 - Ảnh: Duy Linh

Vấn đề thứ tư liên quan thi cử và tuyển sinh: Trong thời gian tới, Bộ sẽ triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng thi cử, đồng thời tăng cường kiểm soát, phòng, chống gian lận và tiêu cực.

Bộ GD&ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Vấn đề thứ năm liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định việc cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú cho học sinh để chuẩn bị ban hành.

Liên quan đến an toàn trên không gian mạng và phòng, chống bạo lực học đường, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã có chỉ đạo; Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định rõ trách nhiệm của các bên, gồm nhà trường, nhà mạng và đơn vị cung cấp dịch vụ, trong bảo vệ học sinh trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đã có kế hoạch đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường” nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường; kiểm soát, phòng ngừa và có biện pháp xử lý các hành vi bạo lực học đường; xác định rõ trách nhiệm của nhà trường, gia đình, địa phương và các bên liên quan trong việc bảo vệ học sinh và góp phần bảo đảm kỷ cương học đường.

Vấn đề thứ sáu liên quan năm liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đang triển khai nhiều đề án nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu không chỉ là nâng cao chất lượng mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Bộ GD&ĐT đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược”. Chính sách này tạo tác động rất lớn, góp phần thu hút nhiều sinh viên theo học các ngành này.

Đối với các ngành Công nghệ sinh học liên quan đến Nông nghiệp, Bộ trưởng nhìn nhận, đây là những ngành thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt được hưởng chính sách học bổng. Đồng thời, theo nghị định về cơ chế đặt hàng đào tạo theo đầu ra, các địa phương và bộ, ngành đều có cơ chế đặt hàng đào tạo theo nhu cầu thực tiễn trong các lĩnh vực then chốt và chiến lược.