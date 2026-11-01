Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an Đà Nẵng thông tin về ‘trường quốc tế’ tự xưng của ông Trương Văn Thiên Tư

Nguyễn Thành
Thanh Hiền

TPO - Ngày 1/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thông tin về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép dưới danh nghĩa “Trường quốc tế Prinberk Academy - Hoa Kỳ” do Trương Văn Thiên Tư (1970, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Thu tiền học nhưng xuất hóa đơn “hỗ trợ giáo dục”

Công an TP Đà Nẵng cho biết ngày 31/10/2017, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (có 1 trụ sở chính và 2 cơ sở cùng tại Đà Nẵng) được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho phép thành lập, do ông Trương Văn Thiên Tư làm giám đốc.

Theo quyết định của Sở, trung tâm này chỉ được phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi) không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

thu.jpg
Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Trương Văn Thiên Tư. Ảnh: KKC

Từ năm 2019, ông Trương Văn Thiên Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ tại Huntington Beach, bang California, Hoa Kỳ), tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình “Homeschooling” cho hơn 200 học sinh từ 5-16 tuổi tại Đà Nẵng. Học sinh học từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, với mức học phí 7-8 triệu đồng/tháng

Đáng chú ý, Công an TP Đà Nẵng cho biết, để che giấu hoạt động đào tạo trái phép, ông Tư quy định khi xuất hóa đơn phải ghi nội dung là “hỗ trợ giáo dục”, “vui chơi phát triển thể chất”.

Tự làm học bạ, bảng điểm giả danh trường Mỹ

Quá trình tư vấn tuyển sinh, ông Trương Văn Thiên Tư trực tiếp cam kết với phụ huynh rằng Prinberk Academy là trường quốc tế đã đăng ký và được cấp phép tại Hoa Kỳ. Học sinh hoàn thành chương trình sẽ được trường cấp học bạ, bảng điểm và giấy chứng nhận có giá trị chuyển tiếp sang các cấp học tiếp theo tại Mỹ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trong suốt thời gian từ năm 2019 đến cuối năm 2024, hoàn toàn không tồn tại trường tư thục nào mang tên Prinberk Academy. Trường này cũng không nằm trong hệ thống được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chứng nhận để phục vụ xin thị thực du học. Do đó, Prinberk Academy không được kiểm định theo pháp luật Hoa Kỳ, không có thẩm quyền cấp văn bằng và không thể bảo lãnh học sinh sang Mỹ học tập chuyển tiếp như cam kết.

anh-1055.jpg
Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân hiện đã giải thể. Ảnh: KKC

Đáng chú ý, các giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học và bảng điểm (Transcript) giao cho phụ huynh đều do ông Trương Văn Thiên Tư tự tổ chức làm tại Việt Nam. Cụ thể, người này đặt làm hai con dấu nổi mang tên Prinberk Academy, trực tiếp thiết kế hoặc chỉ đạo người thân sử dụng máy in màu để in ấn, đóng dấu.

Dù giấy tờ được làm trong nước, ông Tư vẫn thông tin với phụ huynh rằng đây là giấy tờ do trường tại Mỹ cấp. Người này còn yêu cầu phụ huynh nộp thêm 100-120 USD nếu muốn nhận bảng điểm, với lý do thanh toán “phí vận chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam”, đồng thời hẹn sau 15-20 ngày mới giao.

Để tăng độ tin cậy, ông này đặt làm bì thư in hình quốc kỳ Hoa Kỳ, ghi thông tin nơi gửi từ bang California, khiến phụ huynh tin rằng các giấy tờ được chuyển trực tiếp từ Mỹ về.

Tháng 11/2024, khi hoạt động giảng dạy sai phép tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân bị phản ánh, làm việc với đại diện Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, ông Tư không thừa nhận việc tổ chức giảng dạy chương trình của Prinberk Academy tại trung tâm. Sau đó, người này chuyển học sinh sang Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên (trụ sở tại 729 Nguyễn Tất Thành và chi nhánh tại 210 Văn Tiến Dũng, TP Đà Nẵng), do người thân đứng tên giám đốc, để tiếp tục tuyển sinh, đào tạo theo mô hình cũ.

Theo cơ quan điều tra, tin tưởng những thông tin và cam kết của Tư, nhiều phụ huynh đã rút con khỏi các cơ sở giáo dục công lập để chuyển sang học tại các cơ sở này. Số tiền học phí mỗi trường hợp lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi phát hiện giấy tờ được cấp không có giá trị pháp lý như cam kết, phụ huynh yêu cầu cung cấp học bạ và hoàn trả học phí nhưng không được đáp ứng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các phụ huynh có con từng theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra để phục vụ điều tra làm rõ.

Xem thêm

#Trương Văn Thiên Tư #Prinberk Academy #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Đào tạo trái phép #Giáo dục quốc tế #Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Con gái đại gia Bình 'đồng' gom 2 triệu USD để lo cho bố nhưng bất thành

Con gái đại gia Bình 'đồng' gom 2 triệu USD để lo cho bố nhưng bất thành

TPO - Sau khi đại gia Bình "đồng" ở Hải Phòng bị triệu tập liên quan vụ án "gây ô nhiễm môi trường", theo chỉ đạo của cha, con gái của ông Bình là Bùi Thùy Linh đã vay bạn bè, thế chấp tài sản và sử dụng ngoại tệ tích lũy 3 lần đưa cho vợ hai của bố là Trần Thị Giáng Hương tổng số 21,3 tỷ đồng và 1,2 triệu USD để tìm cách khắc phục, làm giảm nhẹ hành vi sai phạm cho cha .

Cảnh báo trào lưu 'đi Leo' vô cớ tấn người đi đường, một xu hướng tội phạm cực kỳ nguy hiểm

Cảnh báo trào lưu 'đi Leo' vô cớ tấn người đi đường, một xu hướng tội phạm cực kỳ nguy hiểm

TPO - Một nhóm 9 thanh thiếu niên ở Phú Thọ rủ nhau mang theo kiếm, ná cao su, vỏ chai bia, tháo biển kiểm soát xe máy và đeo khẩu trang để đi tìm người đi đường nhằm gây sự, đánh nhau. Đây là trào lưu cực kỳ nguy hiểm, mới xuất hiện trong giới trẻ, được gọi bằng tiếng lóng là "đi Leo".

Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

TPO - Trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông bị cáo buộc "giúp" doanh nghiệp được xuất khẩu quặng sang Trung Quốc, được biếu 355 triệu đồng.

Lực lượng truy bắt chốt chặn mọi ngả đường quanh núi Hòn Dữ- khu vực được khoanh vùng là nơi lẩn trốn của hai phạm nhân còn lại.

Nhìn lại 10 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

TPO - Sau 10 ngày kể từ khi 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng. Cuộc truy bắt hai phạm nhân còn lại vẫn tiếp diễn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện địa hình hiểm trở, rừng núi phức tạp và thời tiết bất lợi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe