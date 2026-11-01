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Thái Nguyên:

Vé Concert quốc gia phát miễn phí bị rao bán tới 1,5 triệu đồng

Thanh Hiếu

TPO - Dù được phát miễn phí, vé xem Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” tại Thái Nguyên bị rao bán với giá 1-1,5 triệu đồng/vé. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp liên quan đến hành vi mua bán vé trái phép.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phát hiện, lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp liên quan đến hành vi mua bán trái phép vé xem Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn”, thuộc chuỗi chương trình Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”, dự kiến tổ chức tối 1/11.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

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Anh L.H.H và anh V.T.S làm việc với cơ quan Công an

Tại đường Lương Ngọc Quyến (phường Phan Đình Phùng), lực lượng chức năng phát hiện L.H.H và V.T.S (cùng trú tại phường Phan Đình Phùng) đang giao dịch mua bán 4 vé chương trình “Nối vòng tay lớn”. Trong đó, H. là người mua, còn S. được thuê giao vé.

Khi được yêu cầu kiểm tra, H. tự nguyện giao nộp 4 vé đang giao dịch. S. cũng tự nguyện giao nộp thêm 3 vé và cho biết toàn bộ số vé trên thuộc sở hữu của chị Đ.N.A (trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội).

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định A. tìm mua vé trên các trang mạng xã hội, sau đó bán lại với giá từ 1-1,5 triệu đồng/vé để hưởng tiền chênh lệch. Khi có khách đặt mua, A. thuê S. chuyển vé cho người mua.

Cả 3 trường hợp đều thừa nhận nhận thức được việc mua bán vé tham gia chương trình Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” là hành vi vi phạm quy định. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiếp nhận, niêm phong toàn bộ 7 vé và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức tối 1/11, dự kiến thu hút khoảng 25.000 người tham dự. Toàn bộ vé được phân bổ, phát miễn phí tới các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Tuy nhiên, trước thời điểm diễn ra chương trình, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng rao bán với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/vé, tùy vị trí, nhằm trục lợi.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không lợi dụng việc được phân bổ vé để mua bán, trao đổi, chuyển nhượng trái quy định hoặc sử dụng vé sai mục đích. Đồng thời, không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh, thông tin vé trên mạng xã hội và các nền tảng không chính thức, tránh nguy cơ bị lợi dụng để mua bán, chiếm đoạt vé, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức chương trình.

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#Concert quốc gia #Thái Nguyên #Concert Nối vòng tay lớn #Mua bán vé #Công an Thái Nguyên

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