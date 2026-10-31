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Khánh thành phố đi bộ Thái Nguyên hơn 2.450 tỷ đồng

Thanh Hiếu

TPO - Với tổng mức đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng, tuyến phố đi bộ dài hơn 330m và 174 căn shophouse, Central Square Thái Nguyên được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và kinh tế đêm của địa phương.

Tối 31/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khánh thành Phố đi bộ trung tâm (tên thương mại Central Square Thái Nguyên). Đây là một trong 250 công trình, dự án được khởi công, khánh thành trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19/8/2025 với quy mô 6,64 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp không gian công cộng, phố đi bộ và nhà phố thương mại.

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Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Taseco - phát biểu tại buổi lễ

Điểm nhấn của dự án là tuyến phố đi bộ dài hơn 330m, rộng hơn 52m, kết nối trực tiếp với quảng trường, tạo không gian phục vụ vui chơi, giải trí, tổ chức sự kiện và giao lưu cộng đồng.

Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục như hệ thống nhạc nước, trình diễn ánh sáng 3D mapping, tháp đồng hồ, sân chơi nước, sân chơi ánh sáng và giàn hoa cảnh quan. Hai bên tuyến phố là 174 căn shophouse cùng khu trung tâm thương mại, góp phần hình thành không gian kết hợp giữa sinh hoạt cộng đồng và hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

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Ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Taseco kỳ vọng công trình sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, tinh thần của người dân, đồng thời là địa điểm tổ chức các sự kiện, lễ hội quy mô lớn. Qua đó, dự án góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất “Đệ nhất danh trà” đến du khách trong nước và quốc tế, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (thứ 2 từ trái sang) - cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án
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Phối cảnh dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh cũng kỳ vọng phố đi bộ trở thành điểm đến hấp dẫn, kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật với thương mại và du lịch, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm đặc trưng, ẩm thực địa phương.

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Tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng phố đi bộ là động lực, đánh thức và phát triển kinh tế đêm

Để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các hạng mục, hồ sơ, thủ tục liên quan; đồng thời xây dựng phương án quản lý, vận hành đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm của các bên, chú trọng duy tu cảnh quan và bảo vệ môi trường.

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Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Bên cạnh đó, ngành văn hóa cùng các đơn vị liên quan được yêu cầu xây dựng chương trình hoạt động thường xuyên, mang bản sắc địa phương, gắn với quảng bá văn hóa trà, sản phẩm đặc trưng và ẩm thực Thái Nguyên, qua đó tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách.

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#Central Square Thái Nguyên #Phố đi bộ #Kinh tế đêm #Taseco Land #Du lịch Thái Nguyên #shophouse Thái Nguyên

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